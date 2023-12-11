Сергей Бурунов поздравил россиян с Новым годом: «От своего овала лица»

Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 4 0

Сергей Бурунов пожелал россиянам здоровья в теле в новом году

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Актер в своей манере пожелал соотечественникам всего самого наилучшего.

Актер Сергей Бурунов пожелал россиянам в Новом году здоровья в теле и покоя в душе. Поздравление соотечественникам артист передал эксклюзивно через 5-tv.ru.

«Дорогие друзья, от своего овала лица, лично, я хочу поздравить вас с Новым годом! Пожелать вам здоровья в теле и покоя в душе! И всего самого наилучшего! Будьте счастливы!» — сказал Бурунов.

Символом наступившего 2024 года по восточному календарю стал Зеленый Деревянный Дракон. Покровитель года ярок, всемогущ и благороден, поэтому следующие 12 месяцев обещают быть удачными и благополучными.

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