Как написать письмо Деду Морозу, чтобы оно дошло

Ящики для писем Деду Морозу появятся по всей Москве с 18 ноября
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru
Всего в Москве будет 150 локаций, в которых разместят ящики для писем Деду Морозу.
18 ноября — день рождения Деда Мороза. В этот день в Москве стартует почтовая кампания главного зимнего волшебника. Почтовые ящики, в которые можно положить письмо, разместят в парках, торговых центрах и учреждениях культуры.
Всего — около 150 локаций по всей столице. Впервые письма начнут принимать:
- на территории колеса обозрения «Солнце Москвы»;
- в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах;
- в Московском международном доме музыки;
- в Музее Победы;
- на фуд-корте «Депо. Три вокзала».
Найти подходящий ящик для отправки письма можно на сайте Московской усадьбы Деда Мороза. Дед Мороз ответит на каждое письмо без исключения. Самые добрые и яркие послания примут участие в конкурсе «Лучшее письмо для Деда Мороза».
Отправить письмо непосредственно в Великий Устюг можно в течение всего года по всей России. Для этого нужно обратиться в ближайшее отделение почты.
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