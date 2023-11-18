Как написать письмо Деду Морозу, чтобы оно дошло

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 34 0

Ящики для писем Деду Морозу появятся по всей Москве с 18 ноября

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Всего в Москве будет 150 локаций, в которых разместят ящики для писем Деду Морозу.

18 ноября — день рождения Деда Мороза. В этот день в Москве стартует почтовая кампания главного зимнего волшебника. Почтовые ящики, в которые можно положить письмо, разместят в парках, торговых центрах и учреждениях культуры.

Всего — около 150 локаций по всей столице. Впервые письма начнут принимать:

  • на территории колеса обозрения «Солнце Москвы»;
  • в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах;
  • в Московском международном доме музыки;
  • в Музее Победы;
  • на фуд-корте «Депо. Три вокзала».

Найти подходящий ящик для отправки письма можно на сайте Московской усадьбы Деда Мороза. Дед Мороз ответит на каждое письмо без исключения. Самые добрые и яркие послания примут участие в конкурсе «Лучшее письмо для Деда Мороза».

Отправить письмо непосредственно в Великий Устюг можно в течение всего года по всей России. Для этого нужно обратиться в ближайшее отделение почты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько дней россияне будут отдыхать в новогодние выходные.

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Как написать письмо Деду Морозу, чтобы оно дошло

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