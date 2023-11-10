Легкомоторный самолет без вести пропал на Чукотке

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 48 0

На борту находилось трое человек. Что с ними случилось?

Легкомоторный самолет без вести пропал на Чукотке

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Легкомоторный самолет Ан-2 пропал на Чукотке. Он вылетел с аэродрома, а вскоре просто перестал выходить на связь. По информации 5-tv.ru, на борту находились трое человек. Уже начались их поиски. Самолет следовал по маршруту Певек — Полярный.

В пресс-службе МЧС сообщили, что воздушное судно не вышло на связь в тот момент, когда должно было совершить посадку. На борту находились двое членов экипажа и один пассажир.

Ведомство знает последние координаты легкомоторного самолета. Спасатели уже вылетели для проверки маршрута на вертолете Ми-8 ГП ЧАО «Чукотавиа». Также на борту присутствует врач.

По земле на поиски отправились один трекол и вездеход.

Ранее 5-tv.ru сообщал, самолет рухнувший под Тверью, пропал с радаров через 26 минут после вылета. На борту находились десять человек, они все погибли. В списке пассажиров также значился бизнесмен Евгений Пригожин, самолет принадлежал ему.

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