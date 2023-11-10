Дума приняла закон. Когда в России выплатят компенсации по советским вкладам?

Документ о восстановлении и сохранности сбережений в Сбербанке был принят в 1995 году.

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о продлении приостановки компенсации в полном объеме сбережений, которые были помещены во вклады в Сбербанк России. Соответствующий документ внесло правительство РФ, он является сопутствующий проекту федбюджета на 2024 года и плановый период с 2025-го по 2026-й.

Когда в России выплатят компенсации по советским вкладам

Закон, гарантирующий восстановление и обеспечение сохранности сбережений, внесенных в Сбербанк до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР в России до 1 января 1992 года.

Согласно документу, восстановление сбережений должно осуществляться переводом в их целевые долговые обязательства РФ с использование долгового рубля. Его стоимость определяется согласно изменениям соотношения контрольной цены нужного соцнабора и базовой стоимости данного набора. Применятся размер долгового рубля при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств РФ.

Решением Думы закон «О базовой стоимости необходимого социального набора» начнет действовать 1 января 2027 года.

Что такое — советские вклады?

В начале 90-х Россия столкнулась с огромным экономическим кризисом, одним из последствий которого стала девальвация. Цены повышались практически ежедневно, снять вклады было нереально, деньги на банковских счетах (сберкнижках) обесценивались в разы и десятки раз. На тот момент государство ничего не могло с этим сделать, но в 1995-м президент принял закон «О восстановлении и защите сбережений граждан», который частично компенсировал открытые и закрытые вклады тех времен.

Как рассчитать выплаты по старым вкладам

Для того, чтобы выплаты по советским вкладам, вам нужно знать: непосредственно сумму вклада; дату рождения человека, на которого был открыт вклад (если вклад забирает наследник — дату рождения наследника); дату закрытия вклада (если он был закрыт); была ли оформлена компенсация ранее. Сумма вклада — это база, к которой применяются коэффициенты и вычеты, зависящие от других параметров.

От даты (конкретно — года) рождения вкладчика зависит множитель, который применяется к сумме вклада. Если вкладчик родился в период до 45-го года прошлого столетия (включительно) — сумму вклада нужно умножить на 3. Если вкладчик родился после 45-го года — сумму нужно умножать на 2.

Здесь есть один момент, на котором государство слегка экономит. Если компенсацию по вкладу получает наследник — при подсчете учитывается именно его год рождения. То есть, если вкладчик родился в 1939 году, а его наследник — в 1961-м, то сумму вклада нужно будет умножить на 2, а не на 3. Не совсем справедливо, но — что поделать.

Второй коэффициент зависит от даты закрытия вклада. Если вклад не закрывался вовсе — нужно умножить сумму на 1 (то есть, ничего не делать). Если вклад был закрыт в 1996 году или позднее — коэффициент тоже равен 1 (опять ничего делать не нужно). А вот если вклад был закрыт:

с 20 июня по конец 1991 года — сумма вклада умножается на 0 (то есть компенсацию вы не получите вовсе);

в 1992 году — сумма вклада умножается на 0.6;

в 1993 году — сумма вклада умножается на 0.7;

в 1994 году — сумма вклада умножается на 0.8;

в 1995 году — сумма вклада умножается на 0.9.

Наконец, последний параметр, который нужно учитывать — это уже полученная компенсация. Суммы и коэффициенты за последние 20 лет не раз менялись, и вы (или наследодатель) уже могли получить частичную компенсацию по вкладу времен СССР. В этом случае нужно посчитать текущую сумму компенсации и отнять от нее то, что уже было выплачено.

Пример расчета по старым вкладам

К примеру, гражданин СССР 1948 года рождения вложил в тогдашний Сбербанк 800 рублей. Когда грянул кризис, он снял вклад, но сделал это в 1995-м году. В 2002 году он уже получал компенсацию в размере 600 рублей. Теперь смотрим:

изначальная сумма — 800 рублей;

коэффициент за возраст — *3;

коэффициент за снятие вклада — *0.9;

уже получена компенсация на 600 рублей.

Считаем: 800*3*0.9 — 600 = 2 160 — 600 = 1 560 рублей. Именно на такую компенсацию клиент может рассчитывать.

Компенсация наследникам

Компенсация наследникам проводится с единственным отличием: при применении коэффициентов учитывается год рождения наследника, а не год рождения вкладчика. В остальном все работает так же: оригинальная сумма умножается на коэффициенты года рождения и закрытия вклада, затем из нее вычитается сумма уже полученных компенсаций. Если наследник родился позже 1991 года, компенсация ему не положена.

Ритуальные платежи

Кроме компенсации по вкладу существует еще компенсация на ритуальные услуги. Если вкладчик, когда-либо державший вклад в Сбербанке СССР, ушел из жизни, его родственники могут получить до 6 000 рублей на погребение. Точная сумма зависит от того, сколько денег вкладчик держал на счету: если на вкладе было более 400 рублей, то на погребение выделяют 6 000 рублей; если на вкладе было меньше 400 рублей, то на погребение выделяют сумму вклада, умноженную на 15. Компенсацию могут получить родственники или наследники, процедура и список документов — такие же, как для получения компенсации наследником.

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