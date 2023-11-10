Как узнать остаток материнского капитала?

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Алексей Панков
Алексей Панков 20 0

URA.RU: узнать остаток материнского капитала можно в МФЦ или на «Госуслугах»

Как узнать остаток материнского капитала?

Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

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Существует несколько простых способов.

Материнский капитал необязательно тратить целиком за один раз. Более того, сумму можно израсходовать сразу на несколько целей. Как узнать ее остаток, рассказало издание URA.RU.

По словам экспертов, ежегодно 1 февраля проходит индексация маткапитала. Меняется не только первоначальная сумма, но и неизрасходованный остаток.

К примеру, государственную помощь можно потратить на первоначальный взнос по ипотеке. В таком случае банк потребует подтвердить, что необходимая сумма не потрачена. Иногда справку может запросить продавец недвижимости, приобретаемой без ипотеки. В таком случае важно помнить несколько условий. К примеру, Социальный фонд России (СФР) отправит деньги только после регистрации договора купли-продажи в Росреестре. Полученное заверение позволит убедить продавца, что покупатель — не мошенник.

За справкой должен обращаться человек, на которого оформлен материнский капитал. И это не всегда женщины. Иногда денежные средства получают мужчины-усыновители.

Справку можно заказать онлайн при наличии подтвержденного аккаунта на «Госуслугах». Сделать это можно как через сам портал, так и на сайте СФР. В первом случае необходимая бумага находится в разделе «Льготы и выплаты». Кроме того, ее можно оформить через приложение «Сбербанк Онлайн». Электронная версия будет готова за несколько минут.

За бумажным вариантом необходимо обратиться в МФЦ. Есть возможность заказать онлайн, но для получения понадобится паспорт. Также можно посетить СВР. Однако специалисты потребуют дополнительные документы. Обычно справку готовят за несколько дней с момента обращения.

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