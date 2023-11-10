Мечты о «Щелкунчике»: зачем москвичи стоят в гигантской очереди у Большого театра

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Многие запасаются теплой одеждой, чаем и бутербродами.

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Москвичи и гости города выстроились в огромной очереди у Большого театра. Все они мечтают попасть на балет «Щелкунчик».

Классическую постановку Юрия Григоровича дают всего раз за сезон, поэтому, как и в прошлые годы, у касс невероятный ажиотаж. Купить билет не так просто — сначала нужно отстоять очередь, чтобы получить браслет.

Он дает право занять место в еще одной очереди — уже за самим билетом. А в конце у окошка надо еще и предъявить паспорт.

Люди готовы стоять у стен театра сутками — только бы попасть в новогоднюю сказку. Многие запасаются теплой одеждой, чаем и бутербродами.

Браслеты на место в очереди начнут выдавать только будущей ночью. Их всего 400 штук, так что повезет далеко не всем.

К тому же могут вклиниться перекупщики. Как заявили в руководстве Большого, уже задержаны несколько человек, которые открыли свою, нелегальную запись.

Не пугают желающих попасть на «Щелкунчика» и цены. За главное зимнее шоу в Большом придется отдать в среднем от пяти до 20 тысяч рублей.

 

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