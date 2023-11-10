Поролон или пластика? Откуда у Анны Хилькевич гигантская «пятая точка»

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 681 0

Стилист Байрамов заявил, что Хилькевич нарядом на премии привлекла внимание

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитость хотела победить в номинации «Новые формы», но уехала домой в слезах.

Анна Хилькевич решила подчеркнуть новые формы для престижной премии OK! Awards «Больше чем звезды». Однако ее наряд — леопардовое обтягивающее платье — модный эксперт и стилист Омар Байрамов посчитал слишком авангардным.

«Кто меня больше впечатлил своим авангардным видом — это Анна Хилькевич с ее невероятной деталью сзади», — заявил эксперт в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

5-tv.ru

Стилист имел в виду явно увеличившуюся в размерах пятую точку звезды — на вид казалось, что она просто ненастоящая. Некоторые комментаторы заподозрили Хилькевич в использовании поролона.

Вероятно, так она хотела подчеркнуть свою фигуру. Дело в том, что звезда была в этот вечер номинирована на премию «Новые формы».

«Я понял, что хотела подчеркнуть Анна Хилькевич. Мы это увидели, у каждого своя реакция. Думаю, для этого был одет леопард, она хотела добиться эффекта „вау“ — она его добилась в той или иной категории», — отметил Байрамов.

Instagram* / annakhilkevich

Однако премию Хилькевич не выиграла — ее отдали Филиппу Киркорову, который в этом году кардинально преобразился. Неудача так расстроила актрису, что та уходила с премии в ужасном расположении духа, а ночью даже расплакалась.

«Не выиграла я премию короче. Стараешься-стараешься, пытаешься для людей все это сделать, а им пофигу», — пожаловалась Хилькевич в личном блоге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анна Хилькевич ответила на слухи о своей беременности.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.93
-0.27 98.41
-0.03
Одна удача идет, другую за собой ведет: китайский гороскоп на неделю с 13...

Последние новости

18:25
С ума сошла: ТОП-5 имен психически неустойчивых женщин
18:06
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Владимира из Новокузнецка
18:01
ХАМАС отказался выпускать россиян через КПП «Рафах»
18:00
Быть Ольгой Бузовой: звездный стилист разгадал феномен поющей ведущей
17:51
Смертельный перекус: в чем опасность чая с бутербродами
17:33
«Вы видели это?» — как ВСУ продемонстрировали миру неэффективность оружия НАТО

Сейчас читают

Прожила с мужем 70 лет, но не стала мамой: счастье и горе в жизни Пахмутовой
«Все рухнуло»: как живет Раиса Рязанова спустя три года после смерти сына
«Сбыться главному не суждено»: почему Пахмутова так и осталась бездетной
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд