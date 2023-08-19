Анна Хилькевич ответила на слухи о своей беременности: «Я сама виновата»

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Алексей Панков
Алексей Панков 56 0

Анна Хилькевич опровергла слухи о третьей беременности

Анна Хилькевич ответила на слухи о своей беременности: «Я сама виновата»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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На недавней вечеринке актрису заметили с округлившимся животом.

Анну Хилькевич заподозрили в беременности. Повод послужил для этого ее округлившийся живот, попавший в камеры папарацци на праздновании дня рождения певицы Нюши. Поклонники тут же начали строить теории, что у знаменитости может появиться третий ребенок, передает издание Super.

Кроме того, девушка подогрела фанатское любопытство, опубликовав фото с двумя дочерьми и мужем. Знаменитость подписала снимок фразой: «Кстати, на фото нас пятеро. Заметили?»

Звезду тут же бросились поздравлять со скорым пополнением. Однако нашлись и те, кто посчитал, что девушка таким образом их разыгрывает.

Анна решила не тянуть интригу и развеяла все слухи о беременности. Она написала, что артисты тоже не всегда втягивают живот, особенно, когда находятся в компании друзей.

«Я сама виновата. Сказала мужу, что корсет можно не затягивать до конца. Ну и вопрос к тренеру, конечно. Хочу вам напомнить, что артисты такие же люди, и нас тоже могут снять с неудачного ракурса, и мы тоже можем не втягивать живот, когда находимся в компании друзей. Я же не знала, что меня снимают. Дети — это, безусловно, счастье, но на данный момент мы не ждем пополнения», — рассказала Хилькевич.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Хилькевич устроила праздник в честь день рождения для дочери в стиле Барби. Актриса потратила на организацию около миллиона рублей.

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