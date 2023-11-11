«Выжить — главная цель»: как увольнение влияет на самооценку

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 16 0

Психолог Марина Велес: человек боится выйти из зоны комфорта и покинуть работу

«Выжить — главная цель»: как увольнение влияет на самооценку

Фото: www.globallookpress.com / Lydie Gigerichova

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Покинуть работу — тяжелый шаг. Но почему люди этого боятся?

Какие-то люди легко переживают увольнение. После этого процесса они чувствуют облегчение и свободу. А вот другой части увольнение дается с трудом. Как правило, оно сопровождается чувством вины, страха и стыда. Это может привести к нервному напряжению и депрессии. Об этом рассказала психолог Марина Велес изданию Газета.ру.

Врач сообщила, что такое состояние называется «самостигматизация».

«Самостоятельная стигматизация — это когда человек сам себя угнетает, винит и верит в свое „предательство“, отклонение от нормы», — сказала психолог.

Она отметила, что людям очень тяжело выйти из зоны комфорта.

«Выжить — главная цель, заложенная в лимбической системе, самой древней части мозга. Ему важно оставить нас там, где сидим. <…> И когда мы пытаемся пересечь границу, мозг сигнализирует страхом: „Не надо, не начинай новое!“ Потому что выживаемость в знакомых условиях выше», — объяснила врач.

Еще одна из основных причин, из-за которой люди боятся увольнение — это низкая самооценка. Она зарождается у человека из-за начальника-абьюзера. А мозг постепенно начинает верить в то, что ему каждый раз повторяют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России предложили сократить рабочую неделю с 40 до 39 часов.

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