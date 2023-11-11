Будущее ждет нас: как «Пикник» готовится к юбилейному концерту

Где и когда состоится мероприятие? Какие сюрпризы ждут гостей?

Юбилейный концерт группы «Пикник» пройдет в Москве на «ВТБ Арене» под названием «Будущее ждет нас» 11 ноября. Музыканты коллектива Эдмунд Шклярский и Марат Корчемный в беседе с изданием «Известия» рассказали о сегодняшнем выступлении и предстоящем туре.

По словам музыкантов, весь тур будет наполнен праздичными сюрпризами, а также обладать планетарным масштабом. Так, на концерте будет три сцены, одна из которых летающая. Корчемный отметил, что в техническом плане на шоу будет использоваться все, что придумало человечество на сегодняшний день. Он даже шутливо выразил надежду, что группа не отстала от прогресса более, чем на неделю.

В концерте также примет участие таинственная певица. А еще для гостей подготовили 3D-мэппинг, огромные куклы, воздушные шары, лазеры, необыкновенные инструменты и множество других театральных элементов.

Группа «Пикник» обещают сделать лучшее шоу за всю свою историю в этом турне. С программой «Будущее ждет нас» они посетят 19 городов России. Гости не только смогут насладиться музыкой, но и увидят оригинальные видео и оживших персонажей песен. Масштабный концерт «Пикника» пройдет еще и в Санкт-Петербурге 2 декабря.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие сюрпризы готовит группа «Пикник» в новом туре.

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