Неповторимое шоу: какие сюрпризы готовит группа «Пикник» в новом туре

Они начинали как классическая рок-группа, но скоро обрели свой собственный, оригинальный, ни на что не похожий стиль. Теперь их фирменный звук узнают с первых аккордов, а необычный голос бессменного солиста точно не спутаешь ни с кем другим.

«Будущее ждет нас» — так называется новая концертная программа группы «Пикник», которой музыканты грозят удивить даже самых взыскательных фанатов. Две сцены, лазерное шоу, спецэффекты и, конечно, все хиты.

Билеты на московский концерт проданы, но впереди еще — тур по стране. Корреспондент «Известий» Максим Облендер узнал все детали.

«Пикник» — это когда песню узнаешь по первым аккордам. И в один миг погружаешься в магический мир их музыки, и становишься «фиолетово-черным».

Пока можно лишь гадать, что будет происходить на сцене во время той или иной песни. Каждое шоу группы — это именно шоу: 3D-мэппинг, огромные куклы, воздушные шары, лазеры, необыкновенные инструменты и артисты.

И в новой программе «Будущее ждет нас» легенды русского рока обещают планетарный масштаб. Они будут перемещаться не только во времени, исполняя хиты разных лет, но и в пространстве.

«Большой масштаб требует больших форм. У нас, во-первых, не одна сцена, а две. Для второй сцены у меня специально такая маленькая гитарка. Все увеличивается. В песне „Шаман“ у нас будет три шамана», — рассказал музыкант, лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский.

Грандиозным субботним концертом в Москве, куда билетов было не достать аж за три недели до, «Пикник» открывает стадионный тур по стране. Сибирь, Урал, родной для них Петербург 2 декабря — и опять по городам.

Площадки для этого масштабного шоу подобрать не так просто, учитывая количество декораций. Это в первых концертах 40 лет назад они скромно вытаскивали на сцену гонг, а потом закрутилось.

«Вы спросите, почему нельзя по старинке, скромно, выйти во фланелевых рубашках, в трениках. Дело все в том, что восприятие человека, когда он находится в компании 11 тысяч людей, — это великая сила. Поэтому шоу, которое происходит на сцене, оно улетает в зал и там удваивается, утраивается», — говорит музыкант, бас-гитарист группы «Пикник» Марат Корчемный.

«Королевство кривых», «Из мышеловки», «Египтянин», «Кукла с человеческим лицом». В этом «путешествии во времени» зрители услышат все хиты группы за всю ее историю.

Что касается кукол, их будет много, по большей части голограммы и проекции. Такого технологичного шоу у «Пикника» еще не было.

На репетиции в Петербурге у «Пикника» ламповая атмосфера студии, без голограмм и нейросетей. Ведь туровое оборудование группы уже в столице, где все готово к «путешествию во времени».

Старт назначен на 11 ноября — «Будущее ждет нас». Что касается планов на ближайшее время самого «Пикника», тут все просто.

«Новый альбом, новый тур, мы уже думаем о новой программе, более масштабной. Мы сами учимся, мы смотрим, вот The Rolling Stones поехали, смотрим, какая у них сцена. Вы будете смеяться, но это так», — говорит Эдмунд Шклярский.

Что там у The Rolling Stones, для нас дело второе. Нам, как поет Шклярский, нравится и здесь, в «Королевстве кривых», где «говорит и показывает» группа «Пикник».

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