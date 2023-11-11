«Мы тебя очень любим, папа» — Клявер выпустил трогательный пост в годовщину смерти Олейникова

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 18 0

Денис Клявер почтил память отца Ильи Олейникова в годовщину смерти артиста

«Мы тебя очень любим, папа» — Клявер выпустил трогательный пост в годовщину смерти Олейникова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Перед смертью артисту поставили страшный диагноз. Как он доживал последние дни?

Ровно 11 лет назад ушел из жизни народный артист России и лауреат премии «ТЭФИ» Илья Олейников. Его сын певец Денис Клявер вспомнил отца в годовщину его смерти. Музыкант опубликовал трогательный пост в своем личном блоге.

«11 лет… Мы тебя очень любим, папа», — написал артист.

Портал StarHit.ru рассказывал, как автор телепередачи «Городок» провел свои последние годы. В июле 2022 года артисту установили страшный диагноз. У него обнаружили рак легких четвертой степени с метастазами. Но даже такой неутешительный вердикт не смог подействовать на трудолюбивого Олейникова. Он продолжал работу.

Параллельно артист проходил химиотерапию и прибегнул к экспериментальному лечению стволовыми клетками. Но даже это не помогло. Актеру становилось хуже, он потерял голос и в последних сериях «Городка» его озвучивал Геннадий Богачев.

В один из съемочных дней Олейникова увезли на скорой в больницу, в которой он и скончался.

Ранее 5-tv.ru узнал, почему Клявер скрывал имя своего отца.

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