В России и мире проснулись спящие вулканы. Почему это может уничтожить человечество?

Если цепная реакция продолжится по худшему сценарию — погибнет четверть человечества сразу.

Поводов для запугивания неуравновешенных людей у песведопроповедников предостаточно. Вот на этой неделе резко оживились спящие вулканы.

У Японии появился новый остров. Он пока не имеет названия и жить на нем невозможно, поскольку он еще продолжает расти и подниматься из воды рядом с Иводзимой. Одновременно на Камчатке проснулись все три крупнейших вулкана: Ключевская сопка, Безымянный и Шевелуч. Все знают, что они действующие и периодически проявляют активность, но, чтобы сразу три — это большая редкость.

Возможно, все это — звенья одной цепи, точнее одного кольца — Тихоокеанского огненного, так ученые называют самый сейсмически активный район на планете. Раз в несколько десятков лет кольцо «оживает» и тогда происходят по-настоящему страшные дела.

А тут еще Исландия нагоняет страху — там тоже начинается извержение. Апокалипсис не иначе, грядет страшный суд. Ну что, начинается жесть? Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера все узнал на месте, на Камчатке.

Петр — настоящий охотник за вулканами, именно он снял первый выброс лавы Ключевской сопки. И эти уникальные кадры тоже его. Немногим ранее в экспедиции с вулканологами Петр оказался под извержением другого гиганта северной группы вулканов Камчатки. Чудом живы остались.

«И в какой-то момент, мне что-то по голове прилетело. Я сначала подумал — показалось, а потом я понял. Начало долбить по плечам по голове — просто с небо летят камни», — рассказал Петр Киринкин.

«Мы живем среди трех действующих вулканов, конечно, страшновато», — делится переживаниями местная жительница Марина Домаевская.

Безымянный вообще тысячу лет считался потухшим, но полвека назад проснулся. Был 3085 метров, но рванул так, что снес себе купол — сейчас 2882 м в высоту. Вырвавшаяся из жерла масса растопила окрестные снега, образовав мощные грязевые потоки. На склонах вулкана — многочисленные лавовые уступы, у подножия — 16 куполов.

В прямой видимости от Безымянного поселок Ключи, но весной местные жители пережили практически конец света, от другого огненного гиганта. Рванул Шевелуч и день превратился в ночь. На улицы несколько часов падал пепел — местами до 20 сантиметров. Пирокластический поток раскаленных газов и вулканических веществ мчался, уничтожая все на своем пути.

Шевелуч за 30 тысяч лет своего существования слабо извергается пару раз в год, но раз в 100-300 лет взрывается, примерно, как этим летом.

Здесь, на потоке в воздухе, просто непередаваемый запах гари и серы. А из-под земли постоянно доносится жуткое шипение. Воздух отравлен, Территория выжжена на многие километры.

Земля буквально кипит под ногами то и дело из потока вырывается углекислый газ и образуются ядовитые фумаролы.

Шивелуч хоть и рванул, но это по-прежнему лишь оранжевый уровень опасности… И не смотря на все эти ужасы, туристы сюда тянутся, за поездку к извергающемуся вулкану готовы платить по несколько сотен тысяч рублей.

«Запросы были, но опасаемся сюда возить туристов, потому что Шевелуч до сих пор действует. Дымит красиво, но жутко», — отметила агент по туризму Мария Цибулина.

Пока на поток приезжают только местные, у кого машины оборудованы для таких ралли. Остальные наблюдают прямо из поселка за тем, как извергается очередной гигант.

Сейчас активна Ключевская сопка. Этому вулкану всего семь тысяч лет — младенец по вулканическим меркам. При этом самый высокий действующий в Евразии — на пике 4850 метров, с кратером до последнего извержения — в более чем 300 метров. Предпочитает лавовые извержения, причем не только из купола, но и по склонам.

В это извержение Ключевской выплеснул лаву и выбросил пепельный столб на 14 километров в небо, тем самым поменял траекторию движения самолетов над морем и материком, растопил ледник. Тысячи кубометров воды хлынули в сторону поселка, снесли дамбу и смыли участок трассы, которая связывает север Камчатки с административным центром. А еще повредил оптоволоконную линию — здесь теперь проблемы со связью.

На севере Камчатки сейчас происходит, что-то невероятное, говорят ученые. Практически одновременно действуют три гиганта — Безымянный, Ключевской и Шевелуч. И есть предположение, что эти вулканы просто «разбудили» друг друга.

«Плиты двигаются, а горячие точки остаются и образуют цепочки вулканов. Вот Гавайские острова — это цепочка», — объяснил геофизик, генеральный директор международного центра глобального мониторинга сейсмического риска Самвел Акопян.

Все они — часть большого тихоокеанского кольца. Огненное кольцо охватывает практически весь Тихий океан. Это больше 450 вулканов и треть спящих огненных гор планеты. Спящих, то есть таких, что не извергались последнюю тысячу лет, но вполне могут проснуться. Они разбросаны от Новой Зеландии через Филиппины и Японию к побережью Камчатки, а дальше через Северный полюс опоясывают все побережье Южной и Северной Америк.

«Человечество должно быть готово к тому, что рядом находящиеся вулканы мощные вулканические центры, могут начать извергаться», — отметил доктор геолого-минералогических наук, директор института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

Если цепная реакция продолжится по худшему сценарию — погибнет четверть человечества сразу. Изменится все — климат, положение материков и их размеры. Но это уже никто не заметит, потому что остальная часть человечества, да и всего живого вымрет примерно за несколько месяцев.

«Солнце будет закрыто в облаках, поднимутся тучи пепла от вулканов. И вот погибнет значительная часть урожая. Культур, которые нас кормят», — предупредил футуролог Александр Кононов.

Самые передовые научные методы могут предсказать извержение одного вулкана максимум за месяц с очень приблизительной точностью. А предотвратить вулканический выброс, успокоить, готового рвануть огненного гиганта, человечество пока не в состоянии.