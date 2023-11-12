Вот это бабушка: зачем Наталья Фатеева заставила дочку отдать ребенка в детдом

О народной артистке РСФСР ходит много слухов. Не все из них приятные.

Звезда советского фильма «Три плюс два» Наталья Фатеева — самая красивая актриса 1960-х годов. Ее ярко-голубые глаза не оставляли равнодушным никого, а вместе с очаровательной улыбкой они делали Фатееву иконой шоу-бизнеса.

На ее счету — 80 ролей в кино, она играла главных героинь, исполняла роли второго плана и участвовала в эпизодах. Например, в «Джентльменах удачи» она была хозяйкой дачи.

К сожалению, сейчас ходит много слухов об этой талантливой актрисе, например, почему бабушка отказалась от собственного внука.

Успешная карьера

Отец Фатеевой был военным, а мама работала в ателье. Внешностью и талантом она пошла в своего отца. К примеру, папа мог запросто подобрать любую мелодию на слух на домашнем пианино. Глядя на ее фото в возрасте около трех лет, уже становится видно, что эта девочка — необыкновенная красавица и будущая звезда.

Родители хотели, чтобы дочка получила образование, и она старалась. Несмотря на озорной характер, Фатеева много времени уделяла учебе в школе, и получала хорошие отметки. А кроме этого, девушка занималась музыкой и даже легкой атлетикой: прыгала в длину, в высоту и толкала ядро.

Фатеева с детства увлекалась театром, она пересмотрела множество живых постановок и решила стать актрисой. В 1952 году она с легкостью поступила в театральный институт родного города Харькова. Красивую и талантливую девушку сразу заметили, ее пригласили стать диктором на местном телевидении. Но тут кто-то позавидовал начинающей звезде, Наталью заставили рассчитаться с работы и отчислили из театрального института.

Наталья не стала унывать и отправилась в Киев. Здесь заметили яркую красоту голубоглазой девушки, и сразу дали ей роль в фильме «Есть такой парень» (1956 год). А режиссер Сергей Герасимов помог поступить ей во ВГИК сразу на четвертый курс.

В этот период своей карьеры Фатеева знакомится с талантливым актером и режиссером Владимиром Басовым. Он дает ей роль в фильме «Случай на шахте восемь» (1957 год). А в 1958 году она благополучно окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии.

В 1961 году она снимается в картине известного советского режиссера Ивана Пырьева «Наш общий друг». Здесь она играет колхозницу Лизу, которая влюблена в женатого парторга.

Популярность и слава

Необыкновенную красоту молодой актрисы заметил режиссер Генрих Оганесян и пригласил ее сниматься в комедии «Три плюс два». Роль в этом кино принесла Наталье популярность и любовь зрителей. С этого момента актриса была обеспечена работой в кино. Она снималась в известных фильмах, в том числе в культовом сериале «Место встречи изменить нельзя». А кроме кино, Наталья Фатеева работала в театре.

Личная жизнь актрисы

Но ее личная жизнь складывалась не совсем удачно. Первое замужество состоялось в 1953 году. Фатеева вышла замуж за красивого актера Леонида Тарабаринова. А через год ее любовь к мужчине прошла, и она решила развестись. Говорят, что Леонид любил ее всю жизнь, и поэтому больше не женился и остался без детей.

Приехав в Москву, Фатеева влюбилась в актера Владимира Басова. Несмотря на его своеобразную внешность, Наталья была без ума от него. Они отпраздновали свадьбу в 1958 году, и через год молодая актриса родила сына Владимира. К сожалению, Басов-старший оказался очень ревнивым, он боялся, что талантливая и красивая жена может уйти к другому мужчине, и мечтал, чтобы она поскорее состарилась.

Наталья терпела его выходки три года, а потом решила освободиться от ревнивого мужа. Сына она отдала на воспитание своим родителям, потому что была очень занята работой, и не могла уделять внимание мальчику. Когда Володя подрос, она забрала его в Москву и устроила в интернат, чтобы сын был рядом с ней и мог учиться в школе.

В 1964 году на одной вечеринке она познакомилась с Героем Советского Союза — летчиком-космонавтом Борисом Егоровым. Красивый мужчина вскружил ей голову, и она не побоялась увести его из семьи (на тот момент Борис был женат).

Их брак продлился пять лет, у них родилась красивая дочка Фатеева, похожая и на мать, и на отца. Но злые языки стали наговаривать и убеждать Бориса, что дочка — не его. Нельзя осуждать мужчину, ведь после развода он отдал Фатеевой свою пятикомнатную квартиру в столице и всегда платил алименты.

К сожалению, с дочкой он не виделся и не принимал участие в ее воспитании. Мы не знаем, почему их брак не удался, но от жены Борис ушел к другой женщине — Наталье Кустинской, с которой Фатеева снималась в знаменитом фильме «Три плюс два».

Бабушка отказалась от внука

Когда Наталье Фатеевой было 50, а ее дочке — 16 лет, они поехали в Дом отдыха. Там юная девушка познакомилась с красивым 19-летним парнем и не побоялась вступить с ним в интим. Все это произошло втайне от матери, и о беременности дочери Фатеева узнала уже тогда, когда девушка стала на ее глазах набирать вес.

Вначале актриса подумала, что дочке просто надо сбросить лишние килограммы, а потом узнала, что девушка ждет ребенка. Эта новость так ее ошеломила, что она приняла решение — избавиться от новорожденного, как только он появится на свет.

Когда пришло время рожать, девушка отправилась в роддом, а вместе в ней и ее мать. Фатеева заставила дочку написать отказ от новорожденного мальчика. Обе женщины вернулись домой, но об этом происшествии узнал сын Фатеевой — молодой Владимир Басов. Он нашел другую бабушку малыша и его деда — Татьяну и Михаила Коропцовых. Они забрали мальчика из роддома, дали ему имя Женя и усыновили.

А настоящий отец Жени — Максим Коропцов — в это время служил в армии. Когда он вернулся домой, то пришел к Наташе и сделал ей предложение. Но говорят, что Фатеева настроила дочку против Максима, и молодая семья не состоялась. А Женю так и воспитывали бабушка с дедушкой, но мальчик всегда думал, что они его мама и папа.

В этой истории многое покрыто тайной, ходит много слухов. Например, бабушка Жени, Татьяна Коропцова рассказывала, что Фатеева вначале навещала внука, но ей запретили это делать, потому что она совершила какие-то поступки, несовместимые со статусом приемной семьи Жени.

А сам Женя только из газет узнал о своем происхождении. Это был сильный шок для молодого человека, он обиделся на маму и папу, которые на самом деле оказались его бабушкой и дедушкой. Ему казалось, что вокруг только обман.

Но потом он снова стал с ними общаться и его отношение к приемным родителям стало еще более теплым и нежным. Он снова стал называть их «папуля» и «мамуля». А с Натальей Фатеевой и со своей настоящей мамой он не пожелал видеться и общаться с ними. Парень стал кинооператором, создал собственную семью и завел двух детей. Кстати, внешне он похож на свою знаменитую бабушку — у него такие же красивые и выразительные голубые глаза.

В сети ходит много сплетен о Наталье, злые языки говорят, что она жестока к детям, не любила их и не хотела воспитывать. Но фотографии из семейных альбомов говорят совсем другое. На них мы видим счастливые лица — мама, сын, дочка, внук от старшего сына в обнимку с бабушкой.

А еще Наталья всю жизнь заботилась о животных — готовила еду для бездомных кошек, разносила им корм в плошках; и даже на отдыхе она приводила к себе в номер бездомных собак. Кому-то это покажется чудачеством, но это говорит о том, что у Натальи доброе сердце, а ее отказ от внука — самая большая в жизни ошибка, которую ей не дали исправить.

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