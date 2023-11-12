«Няня, домработница, любовник»: Подольская раскрыла подноготную семейной жизни с Пресняковым

Наталья Подольская вот уже много лет состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Кому супруги на самом деле обязаны погодой в доме?

До брака с Натальей Подольской жизнь успела помотать Владимира Преснякова. Много лет музыкант пытался строить отношения с разными женщинами, но именно обаятельная коллега по цеху сделала музыканта по-настоящему счастливым. В браке Подольской и Преснякова появилось двое прекрасных сыновей, в которых звездные мать и отец не чают души.

На престижной премии OK! Awards «Больше, чем звезды» знаменитые супруги раскрыли секрет: кому на самом деле они обязаны «погодой в доме». Как оказалось, за уют и атмосферу в семье отвечает Владимир Пресняков. На вопрос автора и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланы Шевченко певец с улыбкой ответил — он давно привык выполнять несколько ролей, все из которых его супруге очень удобны.

«Я няня, домработница, любовник, муж, брат, сестер. Это все я», — заявил он.

На вопрос о том, как часто Подольская хвалит его за выполненную «работу», артист с гордостью ответил — он часто получает похвалу от близкого человека.

В 2022 году Владимир Пресняков и Наталья Подольская отметили юбилей — со дня свадьбы супругов стукнуло 15 лет. В социальных сетях певица не раз сообщала, что их брак неоднократно проходил проверку на прочность, но ни грозы, ни бури не смогли разлучить партнеров, предназначенных друг другу судьбой. В самом начале отношений Подольская идеализировала мужа, но спустя годы сумела разглядеть в нем реального человека.

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