Ситуация на Ближнем Востоке накаляется: по базе США в Сирии нанесли удар, Штаты ответили

Обмен ударами никак не упрощает ситуацию в регионе, которая и так невероятно обострилась из-за войны в секторе Газа.

Пентагон выступил с официальным сообщением в котором объявил, что ВВС США совершили авиаудары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и союзным группировкам на востоке Сирии. Глава Пентагона, Ллойд Остин, подчеркнул, что эти удары были ответом на обстрелы военных США на Ближнем Востоке.

По словам Остина, американские силы нанесли точные удары по объектам в городах Абу-Кемаль и Эль-Маядин, где действовали боевики, связанные с иранскими военными.

Одновременно в СМИ появилась информация о нанесении ракетного удара по американской базе. Опираясь на информацию, полученную от источника, ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил о гибели американских военных при ракетном обстреле подразделений США на востоке Сирии.

Удар был нанесен по базе «Конико», расположенную на нефтяном месторождении в провинции Дейр-эз-Зор. По данным прессы, на дислокацию войск США обрушилось 15 ракет.

В сообщении телеканала говорится о погибших американских военных при обстреле базы. Точное число убитых солдат США не сообщается. Пентагон пока не подтверждает эту информацию.

Кроме того, телеканал утверждает, что база «Аш-Шаддади» в Хасаке на северо-востоке Сирии также была атакована беспилотниками.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что американские базы в Сирии и Ираке подвергаются обстрелам.