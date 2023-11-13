«Муж постоянно на связи»: Жасмин откровенно рассказала о личном

|
Рита Миронова
Рита Миронова 59 0

Певица Жасмин и Илан Шор отметили годовщину свадьбы

«Муж постоянно на связи»: Жасмин откровенно рассказала о личном

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица счастлива в браке с Иланом Шором уже 12 лет. Однако в жизни звезды не всегда все было безоблачно.

Недавно певица Жасмин отметила 12-ю годовщину свадьбы с мужем Иланом Шором. В интервью StarHit.ru она откровенно рассказала о семейной жизни в целом и о том, как дети поздравили их с супругом.

На «никелевую свадьбу» наследники по-настоящему удивили родителей, подарив им акцию одной из горно-металлургических компаний. Они накопили деньги и сделали действительно взрослый подарок, от которого Жасмин и ее муж осталась в восторге.

По словам певицы, супруг регулярно по несколько раз в день звонит домашним по видеосвязи, если находится далеко.

«Мы вместе проводим все праздники, дни рождения, знаковые для нашей семьи даты и, конечно, каникулы детей. Илан человек очень занятой, но всегда находит время пообщаться не только со мной и нашими младшими детьми, но и с моим старшим сыном Мишей, когда ему нужен совет», — рассказала Жасмин.

У Жасмин трое детей. В первом браке с бизнесменом Вячеславом Семендуевым у заслуженной артистки России появился сын Михаил, которому сейчас 26 лет.

Отношения супругов закончились громким скандалом, певица решила развестись с мужем из-за постоянных побоев. В 2011 году Жасмин вышла замуж за бизнесмена Илана Шора, от которого в 2012 году у нее родилась дочь Маргарита, а в 2016 году — сын Мирон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Жасмин отправила сына в школу в пять лет.

+3° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
92.05
0.12 98.32
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:22
«Потери были огромны»: в Германии назвали роковую ошибку Владимира Зеленского
12:17
От главного холостяка Голливуда до примерного семьянина: личная жизнь и карьера Райана Гослинга
12:02
«С ненавистью»: как Юрий Стоянов поддерживает себя в форме
11:59
Маленькая «месть» Олега Ефремова: как сложилась судьба Людмилы Дмитриевой
11:45
Танков не будет? Запад предложил Украине новый способ одолеть Россию
11:36
Список готов: полиция проверяет Эдварда Била, Гусейна Гасанова и других блогеров

Сейчас читают

Вслед за Боней: Маргарита Грей сделала "лисьи глазки"
«Я плохая мать»: что такое послеродовая депрессия и как с ней справиться
«Ну и фантазия у русских!» — почему американцы боятся советскую сказку «Морозко»
«Мы победим»: Федор Добронравов о европейских ценностях, семье, карьере и российском кино

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд