Наука — сложная вещь: в Москве сотрудники НИИ убили своего коллегу

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 506 0

Сотрудники НИИ до смерти избили коллегу в общежитии в Москве

Наука — сложная вещь: в Москве сотрудники НИИ убили своего коллегу

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Правоохранители задержали двоих подозреваемых.

В общежитии одного из Научно-исследовательских институтов (НИИ) на севере столицы два сотрудника до смерти избили своего коллегу, об этом стало известно 5-tv.ru.

После словесной перепалки 58-летнему мужчине были нанесены многочисленные травмы. Выжить ему не удалось, он умер в карете скорой помощи. Что стало причиной такого зверского разбирательства, предстоит установить следователям.

Пока стало известно о задержании двоих подозреваемых — 41-летнего сотрудника НИИ и его 35-летнего коллегу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что бывшую девушку Хованского преследует незнакомец. Она уже подала заявление в полицию, так как всерьез беспокоится за свою жизнь.

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