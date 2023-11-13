Маленькая «месть» Олега Ефремова: как сложилась судьба Людмилы Дмитриевой

Вторая попытка актрисы обрести семейное счастье увенчалась успехом. Супруги до сих пор вместе.

После школы мечта Людмилы Дмитриевой стать актрисой натолкнулась на твердое: «Нет!» ее матери. Она стала студенткой текстильного вуза, но продолжала грезить театром. При институте была театральная студия. Однажды, пробегая мимо, Людмила решила пройти прослушивание и получила приглашение. Жизнь забурлила: репетиции, спектакли, романы.

Как-то раз ее ухажер привел с собою друга. Один взгляд, и оба поняли, что эта встреча не просто так. Так, она познакомилась с актером Театра Советской Армии Борисом Ардовым. Сын известного драматурга посоветовал девушке поступать в театральный. А потом у них закрутился роман.

Борис в то время был женат, но готовился к разводу. Его жена Мира влюбилась в Игоря Старыгина, и сама хотела развестись. Как только Ардов обрел свободу, Людмила вышла за него замуж, а заодно подружилась с его бывшей.

Накануне свадьбы оказалось, что ей совершенно нечего надеть на торжество, и Мира отдала ей свое свадебное платье, в котором сама когда-то выходила замуж за Ардова. Актриса никогда не верила в приметы и с легкой душой приняла подарок. После свадьбы она стала жить в семье мужа.

Казалось, что мечты сбываются. Счастливое замужество, учеба в школе-студии МХАТ. Единственное, что омрачало ее счастье — это отсутствие детей, которых Борис не хотел. У него уже было двое детей от прошлого брака с Мирой.

Когда актриса поняла, что ждет ребенка, именно Мира убедила ее рожать. Так, вопреки желанию мужа, она все-таки родила дочь Машу. Но отношения в семье стали портиться.

Получив диплом, она собралась с духом и попросила Олега Ефремова принять ее в труппу. Он видел Людмилу раньше в студенческих спектаклях. Ей повезло — она стала актрисой МХАТа.

Съемки в кино, воспитание маленькой дочери… Постепенно ее болезненная привязанность к мужу стала ослабевать. Тем более что, любвеобильный Борис верностью не отличался.

Как оказалось, чтобы творить, ему постоянно были необходимы яркие эмоциональные всплески. А потом он серьезно влюбился. И честно признался Людмиле, что «эта любовь сильнее его». Свекровь Нина Антоновна тогда сказала ей:

Не смей лить слезы! Пусть Борис уходит, а ты и Машенька остаетесь со мной!

После развода актриса еще долго жила в доме Ардовых, пока не обзавелась собственным жильем. До конца жизни родители Бориса поддерживали с ней и внучкой близкие отношения.

Ее карьера в МХАТе до поры до времени складывалась успешно. Еще во времена своего замужества, вместе с коллегами по театру, она оказалась в гостях у одной актрисы. К ней подошел Олег Ефремов:

Сейчас закончу этот роман, а следующий будет с тобой!

Дмитриева расстроилась. Заводить мимолетные интрижки она не собиралась. Ее несговорчивость худрук не простил. Очень скоро ролей у нее совсем не стало. Другим режиссерам, которые хотели задействовать ее в своих спектаклях, худрук говорил:

Нет-нет, у Дмитриевой не будет времени на репетиции.

С кино тоже было все непросто. Премьера фильма режиссера Аллы Суриковой «Ищите женщину» состоялась в канун Нового года. Роль нелепой мадемуазель Бриссар принесла Дмитриевой известность. Когда 1 января она пришла в театр, труппа встретила ее оглушительными овациями. Александр Калягин восторгался:

Людка, ты же наша! Наша!

Было очень приятно. Но вскоре праздник закончился. Новых предложений не было. И еще долго она оставалась актрисой всего одной известной кинороли.

Периодически к Дмитриевой подходили режиссеры. Говорили, что знают, как она сильно занята у Ефремова. Но, может быть, она выкроит время для участия в их проектах. Людмила отвечала, что вовсе не занята, а сидит без работы. Так она получила роль у театрального режиссера Камы Гинкаса, а затем у Романа Виктюка.

На свадьбе младшего брата актриса познакомилась с художником-декоратором Юрием Сенчишиным. Сначала она не воспринимала его серьезно. Но он так красиво и настойчиво ухаживал за ней, что вскоре Людмила сдалась.

Когда она узнала, что беременна ей было уже 39. Дмитриева растерялась. С одной стороны, было большое желание родить ребенка, с другой — возраст и неопределенное семейное положение. Но Юрий оказался рад новости. Он поддержал ее, и вскоре они поженились.

Как назло, как раз в это время Алла Сурикова вновь предложила ей главную роль в своем новом фильме. И к тому же вот-вот она должна была ехать на зарубежные гастроли…

От всего этого пришлось отказаться. «Ребенок дороже» — рассудила актриса. И вскоре родила сына. Вторая попытка обрести семейное счастье увенчалась успехом. Супруги до сих пор вместе.

Когда Александр Калягин создал свой театр «Et Cetera» актриса ушла из МХАТа. Людмила Борисовна до сих пор «в строю». Выходит на подмостки и иногда снимается в кино. А свободное время с удовольствием проводит с четырьмя внуками.

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