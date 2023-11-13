Кинозвезда Ирина Розанова: потерянное счастье и безуспешные попытки стать мамой

Народная артистка России так и не смогла построить счастливую личную жизнь, но зато успешно состоялась в карьере.

Народная артистка России Ирина Розанова она из немногих девушек из провинции, которую даже не сразу взяли в театральное училище, превратилась в одну из самых востребованных кинозвезд страны. Какой путь к популярности прошла Розанова и какие испытания ей приходилось преодолевать в жизни?

Путь к славе

Ирина Розанова родилась в 1961 году в семье актеров, много лет игравших на сцене Рязанского драматического театра. Не успела девочка появиться на свет, как все стали предсказывать ей актерскую судьбу. Но даже не знали, насколько удачной она получится.

Розанова все детство провела за кулисами, на репетициях и в зрительном зале. Родители только радовались: никаких мыслей «Ни в коем случае! Только не в актрисы!» даже не возникало. Ирина начинала с организации школьных спектаклей и утренников. А после школы отправилась поступать в Москву.

Столица не сразу приняла юный талант с распростертыми объятиями. В Щепкинское училище поступить не удалось: увидев в комиссии известных актеров, Розанова растерялась. А кто-то и вовсе сказал, что ей лучше не связывать жизнь с театром или кино.

Через год Розанова все-таки поступила. Но уже в ГИТИС. А со второго курса начала работать в театре им. Маяковского. В 1985 году Ирина сыграла в дебютном телефильме «Подружка моя». А уже скоро она получила роли в фильмах «Алый камень», «Конец операции Резидент».

Самый конец 1980-х отметился для Розановой звездной ролью в «Интердевочке», которая и принесла ей славу. А потом были не менее известные роли в фильмах «Дети понедельника» и «Анкор, еще Анкор!» и сериалах «Петербургские тайны», «Фурцева», «Катерина».

Несколько браков и безуспешная попытка стать мамой

Первым супругом Ирины Розановой стал режиссер Евгений Каменькович, с которым она познакомилась еще в ГИТИСе. Но брак не продержался и двух лет. Потом у Розановой был гражданский брак с режиссером Дмитрием Месхиевым, но из-за разницы характеров им пришлось расстаться.

Розанова пыталась построить счастье с продюсером Тимуром Вайнштейном. Была по-настоящему счастлива, а особенно, когда узнала: у них будет малыш. Но Розанова не смогла выносить ребенка и решила развестись с Вайнштейном, когда поняла: мамой стать у нее не получится.

Также за плечами у Розановой брак с оператором Григорием Беленьким и режиссером Бахтияром Худойназаровым. Они не успели оформить брак, расстались, а в 2015 году Бахтияра не стало.

Розанова признается: ее единственной любовью стала театральная сцена. А для семейной жизни она не создана. Хотя своих детей у Ирины Розановой нет, актриса считает таковыми своих племянниц и двоюродных внуков.

Ирина Розанова сейчас и ее секреты красоты

Народная артистка России востребована даже больше, чем в молодости. Только в 2021 году вышло восемь фильмов и сериалов в ее участием. И почти всегда она играет сильных, харизматичных женщин.

Она и в жизни такая: сейчас актрисе 60 лет, и выглядит она замечательно. Впрочем, Розанова не скрывает, что специально для сериала «Фурцева» ей пришлось прибегнуть к косметологическим процедурам. Но и сама она много над собой работает.

Розанова признается, что секрет ее красоты — в правильном питании и в постоянном движении. Благодаря этому Ирине удается много лет оставаться в одном весе. А еще актриса старается отдыхать вдали от шумного мегаполиса. Это важно для душевного равновесия.

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