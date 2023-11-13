«Наше достижение»: США свернули часть биопроектов после заявлений Минобороны РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 50 0

Кириллов: США свернули часть биоисследований после заявлений Минобороны РФ

«Наше достижение»: США свернули часть биопроектов после заявлений Минобороны РФ

Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner

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Американские лаборатории находятся во многих странах. В частности, Штаты превратили Украину в свой биологический полигон.

Вашингтон свернул часть проектов в области военной биологии после того, как Минобороны России обнародовало информацию о них. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов в эфире федерального канала.

Кириллов отметил, что американская сторона часто отмалчивалась после заявлений оборонного ведомства России. По его словам, США часто получают указание не показывать своей реакции. Однако в этот раз Штаты отреагировали должным образом.

«Часть работ они свернули, и мы считаем, что это наше достижение», — прокомментировал он.

Спикер подчеркнул, что расследования Минобороны помогли достучаться до многих стран. Они, наконец-то, задумались о том, что на самом деле делает Пентагон на их территориях. По данным Кириллова, только на Украине было обнаружено 46 американских лабораторий, из-за чего биологическая ситуация в стране скалывается весьма сложная.

Ранее начальник войск РХБЗ сообщил, что Соединенные Штаты сохраняют контроль над рядом биологических объектов на территории Украины, чтобы возобновить их работу после завершения конфликта.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший президент США Барак Обама принимал участие в продвижении биологических программ Вашингтона за рубежом.

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