«Устрашающий набор»: новый глава МИД Британии выступил с первым заявлением

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 53 0

Новый глава МИД Британии Кэмерон оценил конфликты на Украине и Ближнем Востоке

«Устрашающий набор»: новый глава МИД Британии выступил с первым заявлением

Фото: Reuters / LISI NIESNER

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В руководстве Великобритании произошли кадровые перестановки. Первой была уволена глава МВД Суэлла Браверман. Затем МИД возглавил Дэвид Кэмерон, уже выступив по ситуации на Украине и в Израиле.

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон, ставший министром иностранных дел, выступил с первым заявлением, в котором прокомментировал конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

По словам дипломата, происходящее — «устрашающий набор международных вызовов».

«Редко когда в прошлом этой страны было важнее стоять вместе с союзниками, укреплять наши партнерские отношения и добиваться, чтобы наш голос был услышан, чем в это время глубоких глобальных изменений», — прокомментировал Кэмерон свое назначение.

В заключение 57-летний политик добавил, что применит свой опыт в решении жизненно важных проблем Великобритании.

В руководстве Великобритании в понедельник, 13 ноября, произошли кадровые перестановки. Первой была уволена глава МВД Суэлла Браверман. Решение об этом принял премьер страны Риши Сунак после критики с ее стороны в адрес полиции, которая работала во время протестов в поддержку Палестины.

Позднее стало известно о еще одном решении Сунака — бывший премьер Великобритании Кэмерон возглавил МИД страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главу Минобороны Хорватии Марио Баножича, который устроил ДТП со смертельным исходом, отправили в отставку.

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