Помпеи XX века: 38 лет трагедии в Колумбии

От извержения вулкана Невадо-дель-Руис погибли 23 тысячи человек. Эта катастрофа стерла с лица земли два города. В годовщину вспоминаем, как это случилось.

Эту катастрофу называли «Помпеи XX века». От извержения вулкана Невадо-дель-Руис 13 ноября 1985 года погибли 23 тысячи человек, а колумбийские города Армеро и Чинчина прекратили свое существование.

Вулкан вызывал озабоченность у местных ученых еще в 1984 году, а за два месяца до трагедии от его пробуждающейся активности даже начались землетрясения. Местные власти начали готовить население к эвакуации, но так на нее и не решились, надеясь что все обойдется.

Но не обошлось, и Невадо-дель-Руис взорвался, выбросив в небо миллионы тонн вулканического материала. Город Армеро быстро начало засыпать пеплом, как и известные Помпеи когда-то. Но в этот раз ситуация была даже более трагичной, так как пирокластические потоки растопили ледники и образовали сель из льда, пемзы, камней и воды, который стремительно устремился на мирно спящие города внизу.

В 23:30 первая волна селя достигла города Армеро и буквально за 10-20 минут уничтожила 28-тысячный город. И как будто этого показалось мало, вскоре по разрушенному городу прокатились еще две волны разрушительного селя.

Немногочисленные выжившие оказались плавающими в ледяной жиже, цепляясь за деревянные обломки и мусор. На весь мир тогда прошумела история 13-летней Омайры Санчес. Ей, в отличие от семьи, повезло выжить в разрушительном потоке, но она оказалась в ловушке, придавленная обломками. В течение 60 часов спасатели пытались вызволить девочку из ледяной воды, в которой она стояла по подбородок. Но, к сожалению, спасти ее так и не удалось, и 16 ноября из-за переохлаждения ее не стало.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Сицилии произошло извержение вулкана Этна.