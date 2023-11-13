Шах и мат: чем российский истребитель Checkmate превосходит американский F-35

В США называют свой самолет самым совершенным — так ли это на самом деле?

Новые российские истребители Checkmate (в переводе с английского — «Шах и мат») — это ответ американским F-35. Об этом 5-tv.ru заявил военный историк и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Самолет Checkmate — это наш ответ американскому самолету F-35, потому что это легкий истребитель, и мы делаем легкий истребитель», — отметил специалист.

Однако у российского самолета будет главное преимущество перед американским — он гораздо легче и дешевле в производстве. Недорогим процесс делает то, что для Checkmate используются уже готовые технологии, которые будут аналогичны тем, что есть у Су-57.

«Это будет современная машина, которая способна будет фактически заимствовать наиболее передовые разработки Су-57 и за счет этого будет в выигрыше ее стоимость. А технологии Су-57 применялись на Украине и показали хорошие результаты. У Checkmate серьезные перспективы», — добавил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия ответит на переброску в Британию F-35, способных нести ядерное оружие.