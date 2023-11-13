Заплачет даже черствый: самые страшные смерти спортсменов

Атлеты всю жизнь гробят свое здоровье, чтобы стать чемпионами. Но не все доживают до этого момента. Какие случаи самые трагичные?

Смерть может настигнуть в самый неожиданный момент. Сайт 5-tv.ru собрал подборку самых ужасных уходов из жизни среди спортсменов.

Нодар Кумариташвили

На Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году произошло страшное. Во время тренировочного заезда из жизни ушел грузинский саночник Нодар Кумариташвили.

Спортсмен вылетел с трассы и врезался в бетонный столб. Саночника на вертолете доставили в больницу Уистлера. Врачи изо всех сил боролись за жизнь Кумариташвили, но даже их усилий оказалось недостаточно. Через час он скончался.

На церемонии открытия игр в память о спортсмене объявили минуту молчания.

В случившийся трагедии обвинили самого саночника. После расследования члены комиссии заявили, что он не справился с управлением, поэтому вылетел с трассы. Однако, ее все равно переделали после несчастного случая.

Родные грузинского спортсмена до сих пор уверены, что трасса была неправильно спроектирована. Помимо грузинского атлета, еще много саночников пострадали на этой Олимпиаде. Но не с летальным исходом.

На 40 дней после гибели Кумариташвили в Грузии собралось 600 человек. Было много известных саночников, в том числе атлет из Германии Феликс Лох, который выиграл на Олимпийских играх в Ванкувере золотую медаль. Он переплавил свою награду в новую с изображением погибшего коллеги. Медаль немец отдал родителям Кумариташвили.

«Если бы не погиб Нодар, погиб кто-то из нас», — сказал Лох на поминках.

Нодар Кумариташвили. Фото: © РИА Новости / Давид Хизанишвили

Антонио Пуэрта

Молодой футболист Антонио Пуэрта выступал за «Севилью». В сезоне 2007/2008 его команда встречалась с «Хетафе». 23-летнему футболисту стало плохо, но с поля спортсмен смог уйти в раздевалку самостоятельно. Там у него случился второй приступ. После этого игрока «Севильи» доставили в больницу, в которой он скончался.

У Пуэрта осталась беременная жена, которая после смерти защитника родила сына. ФК «Севилья» навечно закрепили 16-й номер за умершим спортсменом. Бронь готовы снять только для одного человека — его ребенок, если выберет для себя путь футболиста, сможет получить те же цифры на майке, которые были у отца.

Коллега по цеху, и на тот момент защитник клуба «Реал Мадрид», Серхио Рамос надевал футболку с изображением Пуэрта на награждение Испании на Евро-2008 и Евро-2012. Также на майке была подпись «Навсегда с нами».

Антонио Пуэрта. Фото: imago/Wojciech Lysko / ТАСС

Миклош Фехер

Футболисту Миклошу Фехеру пророчили большое будущее, но одна игра стала для него последней. Он выступал за португальскую «Бенфику». Матч шел против «Витории».

Происшествие произошло в 2004 году. Игра проходила под дождем. Футболист получил желтую карточку за нарушение, после чего улыбнулся арбитру, откинул мокрые волосы со лба, неловко попятился и упал на поле. Его сердце билось еще несколько секунд. Фехера попытались реанимировать прямо на поле, а затем отвезли в больницу. Три раза врачи заводили сердце игрока, но он все равно скончался.

Миклош Фехер. Фото: Getty Images / Sean Gallup

Левандер Джонсон

Боксер Левандер Джонсон завоевал титул чемпиона мира только с четвертой попытки. Он выступал в легком весе IBF. Но первая же защита чемпионского звания была не только последней в его карьере, но и в жизни.

Роковой бой произошел 17 сентября 2005 года в Лас-Вегасе. Соперником Джонсона стал мексиканец Хесус Чавес. Оппонент владел явным преимуществом на протяжении всего боя. Мексиканец крушил чернокожего бойца сильными и частыми ударами.

В 11-м раунде судья остановил поединок. Джонсон и его отец и, по совместительству, тренер этому очень возмутились. Но, как оказалось, рефери даже опоздал со своим решением.

Покинув ринг самостоятельно, боксер упал в обморок в раздевалке и был срочно госпитализирован. Врачи начали проводить операцию, даже казалось, что у спортсмена большие шансы на выживание. Но к сожалению, он прожил еще только пять дней. Мозг Джонсона начал отмирать. Его семья дала согласие на отключение от аппарата жизнеобеспечения. У Джонсона остались жена и четверо несовершеннолетних детей.

Левандер Джонсон. Фото: Getty Images / Jed Jacobsohn

Андрес Эскобар

Колумбийский футболист Андрес Эскобар на Чемпионате мира в США вместе со своей командой уступил Штатам. Он отметился автоголом. В итоге страна из Южной Америки вылетела из группового этапа и вернулась домой.

Одним летним вечером Эскобар отправился гулять, хотя получал многочисленные угрозы. Он зашел в бар. Там находились братья Гальоны — известные наркоторговцы, которые начали оскорблять футболиста. Эскобар думал уйти. Но смерть настигла его на парковке. В него выстрелили шесть раз. Каждую выпущенную пулю убийца сопровождал криком: «Гол!»

Андрес Эскобар. Фото: www.globallookpress.com / via www.imago-images.de

Вадим Хамутцких

Новость о смерти волейболиста и тренера Вадима Хамутцких шокировала всю Россию. Его сердце остановилось прямо в преддверии Нового года. 31 декабря 2021 спортсмена не стало.

Для многих любителей волейбола та новогодняя ночь стала траурной.

Вадим Хамутцких. Фото: АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВ / ТАСС

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве во время матча скончался хоккеист.