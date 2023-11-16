«Не нужны нам Барби» — группа «Фабрика» выступила за исконные русские традиции

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 79 0

Группа «Фабрика» выступила за исконные русские традиции

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Еще летом девушки задумали создать клип, в котором подчеркнут красоту русской женщины.

Важно хранить и восхвалять национальные ценности в женских образах, в не вестись на пластиковых Барби. Такое заявление сделали солистки группы «Фабрика» во время своего посещения фестиваля «Таврида. Арт» в Крыму, где они выступили в рамках международного конкурса «АвторА!».

«Мы хотим сказать девчонкам, что нужно вспомнить исконно русские куклы, традиции и, наконец, научиться ценить себя такими, какие они есть. Хватит быть похожими на всех этих западных штучек», — заявила одна из солисток коллектива Валерия Девятова в интервью автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Ее поддержали коллеги по группе Ирина Тонева и Екатерина Москалева. Девушки напомнили, сколько красивых образов есть в русской культуре — Василиса Премудрая, Царевна-несмеяна, матрешки. К слову, незадолго до этого Екатерина была на Кубе, где увидела огромное уважение к нашим традициям.

Еще летом девушки задумали клип, в котором и хотели подчеркнуть красоту русской женщины. Как сообщал 5-tv.ru, уже осенью группа «Фабрика» представила коллаборацию с блогером Helen Yes на песню «Дурочка-любовь».

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