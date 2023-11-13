Почти как в «Черном зеркале»: глава МИД Британии Кэмерон вступал в половую связь со свиньей

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 30 0

Глава МИД Великобритании Кэмерон вступал в половую связь со свиньей

Почти как в «Черном зеркале»: глава МИД Британии Кэмерон вступал в половую связь со свиньей

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Политик, как оказалось, не брезгует вступать в связь животными. Как это было?

Бывший премьер-министр и нынешний глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон был застукан за необычным увлечением. Пикантную информацию интимного характера раскопали журналисты британских таблоидов прямо к назначению министра.

Издание Daily Mail опубликовало фрагмент из жизни политика. В нем рассказывается про студенческие годы Кэмерона в Оксфорде. В юности жил политик на всю катушку. Он употреблял наркотики, дебоширил и занимался оральным сексом со свиньей.

Дело в том, что Кэмерон с малых лет стремился к успеху. Он смог пробиться не только в верхушку британской политики, но и в престижное сообщество студентов «Пирс Гэвестон». Во время обряда посвящение Кэмерон положил свой половой орган в рот мертвой свиньи. Поэтому обвинить его можно не только в зоофилии, но и в некрофилии. Сама же туша животного находилась на коленях у другого студента.

Информация о таких поступках быстро облетела интернет. А сам же политик удостоился прозвища Хэмерон (ham — по английский ветчина — Прим.ред.).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый глава МИД Британии выступил с первым заявлением.

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