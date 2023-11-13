Отказ от званий и миллионные долги: как сейчас живет актер Леонид Ярмольник

В прошлом году прошел слух, что артист бежал в Латвию.

На счету советского и российского актера Леонида Ярмольника более сотки кинопроектов, широкому зрителю он также известен яркими театральными ролями и участием в популярных телевизионных шоу. После начала спецоперации на Украине в прессе распространилась информация о его побеге в Латвию. Однако вскоре стало ясно — артист, регулярно посещавший Юрмалу и прежде, не стал отказывать своим привычкам. Внуки знаменитости проводят в этом городе все лето, и в свободное от спектаклей время он их навещает. Эмигрировать он не собирается.

Как сообщается в материале News.ru, несмотря на дружбу со многими покинувшими страну после февраля 2022-го коллегами, Ярмольник продолжает активно работать в России. Несколько фильмов с его участием вышли на экраны в 2023-м, ждут премьеры и в следующем году — это будет картина «Летучий корабль». Артист остается в команде театра «Современник» и регулярно выходит на сцену. Живет в Москве с женой Оксаной Афанасьевой, создателем коллекционных кукол и игрушек, владелицей мастерской.

«Так просто получилось, что мучаюсь уже 40 лет. И Ксюша со мной мучается. Но мы от этого счастливы», — с юмором рассказывал Ярмольник журналистам о браке.

В 1995 году Леонид Исаакович взялся за продюсирование кино, эту работу продолжал до 2021-го. По собственному признанию, разбогатеть на этом деле не смог, наоборот, оброс миллионными долгами. Так, инвесторы до чих пор ждут от него пять миллионов рублей за картину «Стиляги» 2008 года выпуска. К радости Ярмольника, кредиторы попались понимающие — они знают, что даже высокое качество работы в индустрии российского кино часто не окупает трат на производство.

Леонид Ярмольник окончил Щукинское училище, после чего был принят в Театр на Таганке, где сразу получил ведущую роль в постановке «Мастер и Маргарита». Прослужил с 1976-го по 1984-й, после смены руководства покинул труппу. После вел концерты и праздники. Участвовал в съемках передач «Вокруг смеха», «Форт Боярд», «Отель», «Золотая лихорадка» и «Гараж», заседал в жюри КВН и программы «Точь-в-точь».

В 1997 году с коллегами и единомышленниками совершил кругосветное путешествие через остров Пасхи. Команда сняла за время странствий три фильма. Артист называет самой сложной своей работой роль дона Руматы в фильме Алексея Германа «Трудно быть богом», съемки продолжались 15 лет. После смерти режиссера проект завершал его сын Алексей Герман-младший. В 1994 году Ярмольник отказался от звания заслуженного артиста России, через десять лет не принял звание народного. Причины называл разные, основной можно назвать мнение, что хорошего актера все знают и без регалий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леонида Ярмольника наградили за вклад в развитие еврейского кино в России.