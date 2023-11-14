«Скандал жуткий»: Сергей Конев поставил точку в споре с Андреем Губиным о плагиате

Обе стороны «конфликта» удивились возникшей шумихе в прессе.

Нешуточные интриги развернулись в мире российского шоубизнеса. Причем там, где никто и не ожидал. Скандал возник вокруг хита Андрея Губина «Мальчик-бродяга» и песни музыканта Сергея Конева «Одинокий волк». Оказалось, что мелодии этих композиций удивительно похожи. Андрея Губина обвинили в откровенном плагиате. Но, как выяснилось, все не так просто.

Все точки над i расставил автор и исполнитель Сергей Конев в комментарии порталу «Страсти». Музыкант удивился тому, какая громкая шумиха возникла из-за схожести двух песен. Конев также напомнил, что история с якобы плагиатом его творчества Андреем Губиным длится еще с начала двухтысячных. Но новый виток появился после последнего интервью.

«Не было никаких провокационных вопросов, я честно все рассказал. Интернет взорвался новостями о том, что я якобы обвиняю Андрея Губина в воровстве песни. Скандал раздули жуткий», — рассказал музыкант.

Музыкант, лидер группы «140 Ударов в минуту» Сергей Конев. Фото: Instagram* / konevs140bpm

Претензий ни у одного из музыкантов друг к другу никогда не имелось. Более того, Конев и Губин — давние друзья.

«После новостей я с ним разговаривал. Он говорит, что ему тоже непонятно, зачем эту историю журналисты поднимают. Он немножко был на меня обижен и говорит: „Серег, у тебя что, деньги кончились что ли?“ Я говорю, я сам в шоке», — объяснил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Андрей Губин ответил на обвинения в плагиате.

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