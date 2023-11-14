Уехал довольный: как прошел осмотр малышки-панды из Московского зоопарка китайским зоологом

Черно-белый ребенок панды был проверен от кончика носа до кончика хвоста.

А сейчас кадры, которые растопят самые холодные сердца. Лучший в мире специалист по пандам — зоолог из Китая Ву Кай — попрощался с маленькой подопечной: детенышем панды, который родился чуть больше двух месяцев назад.

Московский зоопарк выложил видео с осмотра. Ву Кай следил за развитием малышки с самого рождения. Напоследок специалист обследовал буквально каждый сантиметр панды, проверил коготки, взвесил и измерил рост. Кстати, весит она уже больше пяти килограммов, а длинна тела вместе с хвостом — 63 сантиметра.

Теперь ухаживать за детенышем панды будут сотрудники московского зоопарка. А китайские специалисты останутся всегда на связи.