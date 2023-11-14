Пакетик с порошком: Секретная служба США показала фото наркотиков из Белого дома

Однако кому он принадлежит, все еще неизвестно.

Секретная служба впервые опубликовала фотографии наркотических веществ, найденных в Белом доме. Пакетик с белым порошком находился в шкафчике для хранения личных вещей в западном крыле здания.

Однако кому он принадлежит, все еще неизвестно. Когда ящик вскрыли и обнаружили вещество, сам хозяин Белого дома отсутствовал, но в корпусе в это время был сын Джо Байдена — Хантер, известный скандалами, связанными с наркотиками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хантеру Байдену предъявлены первые официальные обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия. В истории США такое происходит впервые: сын действующего американского президента проходит по трем статьям, и в общей сложности Хантеру грозят до 25 лет тюрьмы и 750 тысяч долларов штрафа.