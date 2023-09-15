Хантер Байден попал в крупный скандал. Чем все закончится?

Хантеру Байдену предъявлены первые официальные обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия. В истории США такое происходит впервые: сын действующего американского президента проходит по трем статьям, и в общей сложности Хантеру грозят до 25 лет тюрьмы и 750 тысяч долларов штрафа.

Прокуратура утверждает, что в 2018 году он приобрел револьвер «Кольт», хотя употреблял в то время наркотики. А это запрещено законом. Тем временем Байден Старший, против которого сейчас разворачивается дело об импичменте, — на все неудобные вопросы предпочитает отвечать загадочной улыбкой.