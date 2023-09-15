Сыну Байдена предъявили новые обвинения: впереди — 25 лет тюрьмы?

Эфирная новость 10 0

Сыну Байдена предъявили три обвинения, ему грозит до 25 лет тюрьмы

Сыну Байдена предъявили новые обвинения: впереди — 25 лет тюрьмы?

Фото: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia

Читайте нас в: Дзен Новости

Хантер Байден попал в крупный скандал. Чем все закончится?

Хантеру Байдену предъявлены первые официальные обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия. В истории США такое происходит впервые: сын действующего американского президента проходит по трем статьям, и в общей сложности Хантеру грозят до 25 лет тюрьмы и 750 тысяч долларов штрафа.

Прокуратура утверждает, что в 2018 году он приобрел револьвер «Кольт», хотя употреблял в то время наркотики. А это запрещено законом. Тем временем Байден Старший, против которого сейчас разворачивается дело об импичменте, — на все неудобные вопросы предпочитает отвечать загадочной улыбкой. 

+11° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
96.16
0.18 103.23
0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:31
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на заводе в Приморье
8:26
Громкое дело экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя: главное
8:19
«Мы боялись их»: найдены доказательства психических расстройств боевиков «Азова»*
8:11
Сыну Байдена предъявили новые обвинения: впереди — 25 лет тюрьмы?
8:03
Вассерман о клевете в сети: «Надо либо базар фильтровать, либо за базар отвечать»
7:56
«Признак хаоса»: американская разведка заявила об отстранении главы минобороны КНР

Сейчас читают

"Моя новая пассия!": Маликов огорошил фото с женоподобным мужчиной
«Трещит по швам»: почему Финляндия игнорирует запрет ЕК, касающийся россиян
Депутат Госдумы Артем Кирьянов исключил повышение ключевой ставки ЦБ
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России