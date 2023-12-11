Все будут довольны: ТОП бюджетных подарков для коллег на Новый год

Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 6 0

Блогер Шарыпова: коллегам на работе на Новый год можно дарить гамак для ног

Все будут довольны: ТОП бюджетных подарков для коллег на Новый год

Фото: Depositphotos / Syda_Productions

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Не нужно переживать, если бюджет на сюрпризы совсем небольшой. Это сможет позволить себе каждый из нас.

Целый год люди проводят бок о бок с коллегами на работе. Происходят разные истории, которые потом дружно вспоминают на корпоративе. И вот наступает момент преподнести любимым коллегами подарки на Новый год, но идей совсем нет. Популярный блогер Оля Шарыпова специально для 5-tv.ru составила подборку из пяти бюджетных подарков для коллег.

Коллекционная елочная игрушка

Милый подарок, который будет висеть на новогодней елке коллеги! Такие игрушки можно найти в специализированных магазинах, небольших лавках при заводе стеклянных игрушек и новогодних ярмарках, которые проходят по всему городу. Выбор огромный, поэтому точно можно найти то, что понравится получателю!

Подставка для стакана с подогревом USB

Человек часто пьет кофе или чай на рабочем месте? Тогда вот идея отличного подарка, который он будет использовать круглый год! Это устройство подогреет напиток и будет поддерживать его температуру в течение длительного времени. Оно работает через USB-провод, что позволяет ставить подставку с кружкой непосредственно у компьютера.

Bluetooth-трекер

Практичный подарок для тех, кто постоянно теряет что-то важное, например ключи от машины или квартиры. Для профилактики таких форс-мажоров отличным вариантом недорогого подарка на Новый год может стать брелок-трекер с GPS-маячком. И теперь коллега точно не будет опаздывать на работу, потому что все утро не придется заниматься поиском ключей. Растеряша точно оценит такую заботу!

Компьютерные очки

Еще один подарок, который покажет заботу о здоровье получателя. Компьютерные защитные очки помогут сохранить зрение и обеспечат защиту глаз от опасного сине-фиолетового излучения. Они предназначены для применения во время работы за персональным или планшетным компьютером, а также при просмотре телевизора с жидкокристаллическим экраном. Теперь коллега перестанет жаловаться на сухость и дискомфорт глаз!

Гамак для ног

Этот вариант — абсолютный фаворит, потому что он одновременно очень оригинальный и практичный! Коллега в конце рабочего дня выплывает по стеночке из офиса, жалуясь на боли в ногах? На помощь придет гамак для ног. Ноги получат заслуженный отдых, не вставая из-за стола. Гамак подходит людям любого роста и без труда крепится практически на любой стол без применения шурупов и прочих метизов. Такому приспособлению точно все обзавидуются!

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