«Позор на весь мир»: в Раде обвинили Зеленского в масштабной коррупции
Депутат Рады Дубинский: коррупция позорит Украину на весь мир
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
Парламентарий заявил о недоверии большинства украинцев к президенту Незалежной.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский организовал масштабную коррупцию, которая позорит страну на весь мир. Свои обвинения он озвучил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
До этого издание «Украинская правда» опубликовало сообщение о том, что в доме Дубинского проводятся обыски. Причем в статье журналисты ссылаются на источники в правоохранительных органах.
Однако сейчас Дубинский опроверг эту информацию и обвинил издание в работе на Зеленского. Депутат заявил, что ни у него, ни у преобладающего числа украинцев нет доверия к президенту. Дубинский призвал отправлять «ручных ГБРовцев с обысками» не к нему, чтобы найти это доверие, а к Зеленскому и его помощникам.
На Украине стали меньше доверять Зеленскому и новостям телемарафона
«Обыски должны проходить у тех, кто с помощью Зеленского и офиса президента организовал масштабнейшую в условиях войны коррупцию, которая позорит Украину на весь мир», — сказал он.
Дубинский также обратился к украинским СМИ с требованием опубликовать опровержение информации об обысках у него дома. Вместе с тем он назвал такую кампанию попыткой Зеленского свести счеты с политическими оппонентами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский командир сделал «заманчивое» предложение критикам с Запада.
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