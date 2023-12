«Завсегдатаи»: битва луков на премии журнала ОК! «Больше чем звезды»

Нарядами селебрити любят не только удивлять публику, но и эпатировать ее.

Восьмая церемония вручения премии журнала OK! «Больше чем звезды» состоялась в Four Seasons Hotel Moscow. Выбор лауреатов определяли сами читатели, отдавая свой голос за любимчика на сайте. На торжественном мероприятии собрался весь свет отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Владимир Пресняков-младший вместе со своей супругой Натальей Подольской, Юлия Ковальчук, Алсу, Агата Муцениеце, Сергей Бурунов, Ида Галич и другие. Ведущими церемонии стали главный редактор OK! Вадим Верник, актриса Анна Снаткина и певица Юлианна Караулова.

«Мы завсегдатаи! Мне кажется, с самой первой премии. <…> На самом деле любое событие, любой праздник — это в первую очередь люди. Мы очень любим обоих братьев Верников — и Вадима, и Игоря. <…> В первую очередь всегда хочется прийти, чтобы поддержать, потому что такое очень важное и масштабное событие, что хочется быть рядом», — эксклюзивно отметила Наталья Подольская в разговоре с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

Певица со своим супругом Владимиром Пресняковым-младшим оделись в total black. По признанию музыканта, выбирать одежду на светское мероприятие — дело нелегкое, ведь из ста одинаковых черных костюмов ему пришлось остановиться лишь на одном.

«Я за три дня начинаю выбирать. <…> Я очень трепетно отношусь, потому что надо соответствовать идеологии моей жены, тому, как она будет одета, а это меняется в течение трех дней!» — поделился Пресняков-младший.

«Неправда! Я очень стабильный и уравновешенный человек, выбираю наряд заранее», — возмутилась Подольская.

А актриса Агата Муцениеце, напротив, выбрала для премии элегантный белоснежный брючный костюм. Свой наряд девушка дополнила строгой прической — зализанным пучком. А Юлия Ковальчук появилась на дорожке в образе кинозвезды из 60-х годов. Певица была одета в алое длинное платье с сексапильным разрезом на ноге. Белоснежные локоны придали певице дорогой шик, а акцентом стала яркая красная помада на губах.

Легендарная группа 90-х годов «Иванушки International» отошла от принятых большинством селебрити холодных оттенков и в ноябрьский вечер порадовала публику яркими красками: Андрей Григорьев-Апполонов пришел на премию в ярко-малиновом пиджаке, а Кирилл Туриченко — в кислотно-желтом. Самым сдержанным оказался Кирилл Андреев, который был одет в бежевый пиджак.

«Потому что тополиный пух, жара, июль», — отметил Кирилл Туриченко.

«А я был три часа назад в Сочи, не успел переодеться», — шутливо объяснил Григорьев-Апполонов.

Король поп-эстрады Филипп Киркоров по собственным меркам оделся довольно скромно: свитер, брюки, пиджак, кепка, очки. Тем не менее, его образ привлек внимание тем, что он пестрил красно-черными красками, ни в одной детали артист не отошел от линии выбранной цветовой гаммы. Затмила своей красотой Алсу, которая появилась на дорожке в белой рубашке с воланами и черной юбке в пол с блестящими пайетками. Дополнила образ артистка большими ромбовидными серьгами с зеркальной поверхностью. Мимо образа певицы не смог пройти звездный стилист Омар Байрамов, назвав его самым удачным на премии.

«Честно сказать, когда я увидел Алсу, я был под впечатлением. Очень красиво. <…> Образ с элементами страз, при этом все выдержано в ее стиле, очень лаконично, очень, знаете, аристократично. И сама она безумно красивая», — поделился своим мнением Байрамов.

