«Я до сих пор борюсь»: Шура раскрыл правду о своих комплексах

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 2 834 0

Певец Шура до сих борется со своими комплексами

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Певец считает, что жить без недостатков было бы слишком скучной.

Российский эстрадный певец и автор песен Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, признался в том, что до сих пор борется со своими комплексами и недостатками. Об этом он рассказал 5-tv.ru на VK Fest 2024.

«Я до сих пор борюсь с комплексами, с недостатками. И, знаешь, в этом, наверное, состоит вообще суть жизни человека. Бороться с комплексами, бороться с недостатками. Что-то в себе искать, что-то находить, с чем-то улыбаться и чему-то вечером радоваться», — ответил певец.

Артист отметил, что каждый день — это урок для человека, и он считает изъяны в жизни обязательными. 

«И хорошо, что у нас есть комплексы и недостатки, иначе было бы скучно, понимаешь? Все были бы идеальные и на голову ударенные», — подчеркнул Шура.

Ранее, писал 5-tv.ru, Шура признался в том, что онкология заставила его задуматься и перестать принимать запрещенные вещества и злоупотреблять алкоголем.

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