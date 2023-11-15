🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 15 ноября, один из мощнейших дней месяца. В новолуние полезно строить планы на будущее, продумывать, чтобы бы Вы хотели получить от предстоящего лунного месяца.

♈ Овны

Сегодня Овны будут яростно спорить, разговаривать на повышенных тонах, высказывая свое мнение. Кто-то может уколоть вас в самое больное место. И чтобы это не вылилось в очередной конфликт, общайтесь меньше, понимайте, что чужое мнение тоже важно. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует решать денежные вопросы — блестящие идеи придут к вам в голову незамедлительно.

Космический совет: отпустите прошлое.

♉ Тельцы

Сегодня Тельцам стоит вскрывать подтексты и ловить намеки — важные слова вам сейчас не скажут через рот. Неприятные разговоры будут полезными для вас — вы научитесь отвечать на колкости и сохранять спокойствие. Гороскоп на сегодня для знака Телец советует побывать в новом месте — на природе или в театре. Это зарядит вас позитивными эмоциями, а вам их как раз не хватает.

Космический совет: ни о чем не жалейте.

♊ Близнецы

Сегодня Близнецы нужно налаживать отношения — это получится быстро и легко, если вы будете искренними. А вот креатив в этот день будет только добавлять проблем — результаты будут совсем не те, на которые вы рассчитывали. Все ответственные дела лучше переложить на понедельник — сейчас для них не самое удачное время. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует импровизировать на ходу — в некоторых ситуациях придется действовать быстро.

Космический совет: берегите близких.

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♋ Раки

Сегодня у Раков будут выпячиваться негативные стороны характера. Так что есть смысл общаться меньше — так вы не разругаетесь в пух и прах с собеседниками, не отпугнете от себя важных людей. Гороскоп на сегодня для знака Рак советует наслаждаться каждой минутой. И обязательно позволяйте себе большее — третий кусок торта или бокал вина лишними не будут.

Космический совет: вы никому ничего не должны.

♌ Львы

Сегодня для Львов каждое дело будет иметь как позитивные, так и негативные стороны. Креатив поможет все же не концентрироваться на плохом, так что подходите ко всему с фантазией. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует устроить сюрприз второй половинке — это сплотит вас, сделает отношения крепче каната. Тратить много денег сейчас не стоит, иначе придется занимать.

Космический совет: не переживайте по пустякам.

♍ Девы

Сегодня Девам стоит вскрывать подтекст услышанного, ловить намеки — сейчас никто не скажет важную информацию через рот. Так что будьте наблюдательны в общении. Устройте романтический сюрприз второй половинке — партнер изголодался по вашему вниманию. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует искать ответы на вопросы — вам их пошлет сама Вселенная.

Космический совет: не обращайте внимания на чужое мнение.

♎ Весы

Сегодня Весам стоит больше творить — особенно креатив поможет на работе. Результаты будут выше всяких похвал, и это поднимет вашу самооценку. Сейчас вы смотрите в будущее с надеждой — сохраните этот оптимизм, от него зависит многое. Гороскоп на сегодня для знака Весы советует больше говорить о своих чувствах второй половинке — ей не хватает вашего внимания.

Космический совет: вы можете достичь всего на свете.

♏ Скорпионы

Сегодня Скорпионы рискуют разругаться в пух и прах со своими близкими — ваше мнение будет кардинально отличаться от их идей. Так что высказывайтесь мягче и старайтесь находить компромисс. Гороскоп на сегодня для знака Скорпион советует быть дружелюбнее со всеми — к вам потянутся интересные люди, которые в будущем станут хорошими друзьями или даже любимым человеком.

Космический совет: позвольте себе отдохнуть.

♐ Стрельцы

Сегодня Стрельцам стоит обходить за километр торговые центры и бутики — захочется купить все и сразу. Вы можете потратить слишком много денег и позже придется занимать. А отдавать — всегда неприятный момент. Гороскоп на сегодня для знака Стрелец советует не слушать чужие советы — они только испортят все положение вещей. Обязательно оценивайте свои силы реально, не прыгайте выше головы.

Космический совет: рискуйте.

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♑ Козероги

Сегодня Козероги будут получать только позитивные эмоции. Негативные лучше гасить при первой же мысли. Помните, что только вы управляете ими, никто больше. Не стоит сравнивать себя с кем-либо, вы — индивидуальны. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует вечером сходить на свидание — отношения станут крепче каната. А это сейчас вам просто необходимо.

Космический совет: трезво оценивайте свои возможности.

♒ Водолеи

Сегодня Водолеи могут наладить даже умирающие отношения. Главное — быть честным, говорить о том, что лежит на душе. Новости в этот день будут только портить настроение. Все же старайтесь обращать на них меньше внимания — уже завтра ваш настрой изменится. Гороскоп на сегодня для знака Водолей советует реализовывать идеи, над которыми вы думали в последнее время — у вас все получится.

Космический совет: не нойте.

♊ Рыбы

Сегодня Рыбы будут пожинать плоды своих прошлых, и не совсем правильных, решений. Исправить ошибки уже не получится, а вот не совершить новых — вполне даже можно. Лень может поглотить, и чтобы этого не произошло, будьте активнее. Спорт вам в помощь. Гороскоп на сегодня для знака зодиака Рыбы советует несмотря ни на что, настраиваться позитивно — тогда все получится.

Космический совет: не отрекайтесь от себя.

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