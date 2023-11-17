🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 17 ноября, в первую лунную фазу организм накапливает силы. Особенно это касается девушек. Есть вероятность, что вы можете столкнуться с финансовыми потерями. Могут обостриться конфликты с близкими.

♈ Овны

Утро — самое удачное для дел время. Так что встаньте пораньше и возьмитесь за то, что кажется вам особенно сложным — вы справитесь на раз-два. Время лучше экономить — не затевать пустые разговоры и не зависать в интернете. Тревожиться лишний раз не стоит — если вас все же что-то нервирует, держитесь от этого подальше. И меньше общайтесь, сейчас это будет приносить только негативные эмоции.

Космический совет: постарайтесь избегать разногласий.

♉ Тельцы

Утром будет легко взяться даже за невыполнимые дела. С хорошим настроением у вас все получится. Обновите свою внешность — загляните в салон красоты. Преображения вас и шокируют, и порадуют. Но никуда не спешите — можете принять неправильное решение с неприятными последствиями. Риски в делах обернутся неприятностями, поэтому тут лучше идти проверенным путем.

Космический совет: не спешите.

♊ Близнецы

Сегодня вы будете заряжены энергией под завязку. Так что это отличный день прыгнуть выше головы и расправиться с самыми сложными задачами. Только чередуйте работу и отдых, чтобы не перегореть. Вечером не сбавляйте обороты — беритесь за интересные дела или займитесь спортом. А если у вас есть дети — больше внимания им. Они по вам действительно соскучились.

Космический совет: не бойтесь сложностей.

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♋ Раки

Дела потребуют от вас не только силы и время, но и все ваши таланты — сегодня придется попотеть, чтобы закончить все задачи, свалившиеся на вашу голову. Да-да, они будут незапланированными и очень неожиданными. Планировать что-либо сегодня — только смешить звезды. Лучше начинайте этот день «налегке», без какого-либо сценария. Не стоит опираться на рамки и правила, пусть во всем вам помогает фантазия.

Космический совет: сходите на романтическое свидание.

♌ Львы

Длинный хвост задач тянется за вами со вчерашнего дня. Обрубить его не получится — придется браться за каждое дело и доводить его до конца. По плану пойдет далеко не все — так звезды проверяют вас на прочность. И вы покажите настоящий класс, если во время будете подключать интуицию. Да-да, именно она придет на помощь в трудный момент. А вот все начинания отложите на другой день — для них еще не пришло время.

Космический совет: не беспокойтесь, если что-то пойдет не по плану.

♍ Девы

Это удачный день, когда предложения будут стекаться к вам со всех сторон. Прежде чем принять, конечно, нужно подумать, но большинство из них будут выгодными со всех сторон. А вот общение вряд ли принесет вам приятные эмоции — все так и норовят поспорить и поссориться. Если вам дороги отношения — не попадайтесь в эти сети и держите свое мнение при себе. Так, на всякий случай.

Космический совет: усердно работайте.

♎ Весы

Сегодня нужно быть быстрее пули — принимать решения молниеносно, отвечать быстро и уверенно. Время будет слишком ценно. Длинный хвост задач тянется за ваши со вчерашнего дня. Обрубить его не получится, придется браться за каждое дело и доводить его до логического конца. А вечером можно подумать и о будущем — новые цели могут стать реальностью уже очень скоро.

Космический совет: тщательно все обдумайте.

♏ Скорпионы

Воплощайте в жизнь ваши сценарии — сегодня все будет двигаться в правильном направлении. Успех настигнет вас абсолютно во всем, начиная от карьеры и заканчивая любовью. Наслаждайтесь этим временем. Только вот вечером будет непросто — у вас накопилось слишком много домашних дел. Придется маяться с ними аж до самой ночи. Но вы со всем справитесь.

Космический совет: сохраняйте спокойствие.

♐ Стрельцы

Сегодня вы — в центре внимания. Даже если этого самого внимания не добивались. Так что аккуратнее подбирайте слова и действуйте тоже осторожно — все будет иметь значение. Окунайтесь в творчество — это будет даваться проще и приносить массу удовольствия. К вечеру можно сбавить обороты — пусть вторая половина дня пройдет спокойно и даже лениво.

Космический совет: реализуйте новые начинания.

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♑ Козероги

Каждый шаг будет отпечатываться на вашем будущем, так что идите в нужном направлении — постоянно сверяйте это с вашим внутренним навигатором. Интуиция поможет в самое непростое время — подскажет нужные слова и действия. Деловые переговоры — самое важное в этот день. У вас получится переманить на свою сторону даже конкурентов. Не пропустите эту возможность.

Космический совет: прислушайтесь к интуиции.

♒ Водолеи

Шансов будет вагон и маленькая тележка. Обязательно воспользуйтесь хотя бы парочкой — жизнь точно раскрасится в яркие краски. Двигайтесь осторожно — каждый ваш шаг должен быть продуман, ведь велик риск поскользнуться на ошибке и больно удариться о реальность. Многие будут не прочь вас поддержать — и это станет счастливым билетом в светлое будущее. С помощью этих людей вы справитесь со многими напастями.

Космический совет: не тратьте деньги понапрасну.

♊ Рыбы

Утром придется попотеть — самые сложные задачи обрушатся на вашу голову. Придется бороться с ними в одиночку — не позволяйте кому-либо вам помогать, люди могут испортить привычный ход вещей. Давите на газ, добиваясь своего, — только так у вас все получится. Но идти по головам не стоит — в ответ на это карма приманит к вам негативную энергию, которая подпортит жизнь.

Космический совет: найдите новые знакомства.

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