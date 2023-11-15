Достаточно одной ракеты: как Х-31 позволят уничтожить боевиков в порту Одессы

Почему российский самолет с этими снарядами продержал Украину в тревоге три часа?

Одной ракеты Х-31 может быть достаточно, чтобы вывести из строя зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) противника или даже целый порт Одессы. Военный эксперт и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал 5-tv.ru, почему российский самолет с этими ракетами продержал Украину в тревоге три часа.

«Есть два варианта этой ракеты — Х-31А (противокорабельная — Прим. ред.) и Х-31П (противорадиолокационная — Прим. ред.). Эта линейка была разработана в советский период и до сих пор находится на вооружении», — поделился эксперт.

По его данным, противокорабельная Х-31 применяется против морских целей, а противорадиолокационная — против ЗРК или станции наведения ракет противника. Если в районе Одессы находится ЗРК противника, то ракеты Х-31П способны на дистанции навести на нее и уничтожить целую станцию — и весь комплекс перестанет работать.

«Пуска одной ракеты, чтоб вывести из строя ЗРК противника, более чем достаточно», — добавил Кнутов.

Дальность у таких ракет достаточно разная — от 180 до 250 километров в зависимости от самолета-носителя, скорости и высоты. Но, в любом случае, Х-31 могла бы поразить станцию наведения ракет и тем самым вывести из строя комплекс, который прикрывает Одесский порт — так он бы стал беззащитен, вызвав тревогу и панику у врага.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США назвали российское оружие, которое превосходит западное.