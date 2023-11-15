На десять лет: почему Петербург сделали кулинарной столицей России

Такой статус городу присвоили Роспатент и Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Петербург теперь не только культурная, но и кулинарная столица России. Такой статус городу присвоили Роспатент и Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

Право на товарный знак выдано сроком на десять лет, и нет сомнений, что все это время Петербург будет радовать туристов не только легендарными пышками и шавермой. Корреспондент «Известий» Василий Михеев продолжит.

Средневековое европейское бламанже стало частью петербургской кухни в XIX веке. В паре с киселем блюдо появляется в фильме «Формула любви» как раз иллюстрируя этот период кулинарной истории России.

«Город строили итальянцы, а готовили тут французы. И они столкнулись с нашими продуктами и делали из них шедевры», — говорит бренд-шеф повар Станислав Ахметшин.

За смену Станислав готовит три-четыре таких изысканных бламанже. И 1,2 тысячи пышек в час выходят из фритюра пышечной на Малой Конюшенной.

Место — одно из первых в списке каждого туриста, почему — секрет фирмы. Традиционную петербургскую кухню — от старинных, середины XVIII века рецептов, до советской классики в городе продвигают как визитную карточку и историческое наследие.

Одноименный проект почти десять лет помогает поварам и заведениям, которые эти традиции поддерживают. А регистрация в Роспатенте официального статуса кулинарной столицы России, уверены в Смольном, поможет вернуться проверенной классике, поддержать столичный статус и привлечь в город еще больше гостей.

«Кулинарная столица России в XIX веке однозначно была в Петербурге, здесь не было сомнений. Советский период подпортил наш имидж, он ушел в тень. Но мы его возродили. Наш город приобрел официальный столичный статус», — отмечает врио председателя комитета Санкт-Петербурга по внешним связям Сергей Марков.

Конкурсы и премии именно среди мастеров местных рецептов — еще один способ показать идентичность Северной столицы. Но Петербург не был бы Петербургом, если бы наряду с официальным кулинарным объединением, там не было бы неформального.

Например, в этом сводном чате городских шефов больше 300 человек. В дружеской атмосфере спорят, решают рабочие вопросы.

«Очень часто ребята помогают друг другу найти продукты, поставщика, найти оборудование: «Ребят, в какой технике лучше приготовить?“» — делится шеф-повар Руслан Ступицкий.

Стать частью кулинарной столицы России, то есть использовать бренд на вывеске или в меню, смогут рестораторы, предлагающие гостям минимум три классических петербургских блюда, поясняют в Смольном. Рассчитывают, что соответствующая эмблема станет своего рола знаком качества культурной столицы.

Шаверма — пожалуй, первая гастрономическая ассоциация с Петербургом сегодня. Но, говорят местные власти, частью кулинарной столицы она пока не станет.

Слишком недавно с нами, всего-то 30 лет прошло, как впервые курицу с овощами в лаваше начали продавать на Витебском вокзале. Может быть, что-то изменится 30 лет.