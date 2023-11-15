Череда смертей: как сложилась личная жизнь Игоря Ливанова

Нашел ли артист свое счастье?

Заслуженный артист России Игорь Ливанов отмечает 70-летие. В такой важный день с ним рядом находятся жена Ольга и сыновья Тимофей и Илья.

Несмотря на такую семейную идиллию, жизнь актера не всегда была полна любви. Издание aif.ru решило вспомнить, как складывалась судьба звезды.

Татьяна Пискунова

Первую любовь Ливанов нашел в студенчестве. Будучи студентом второго курса ЛГИТМиК, он общался со знакомой Таней Пискуновой. Между ними ничего не было, однако, когда друзья в шутку сказали ему, что та выходит замуж, у будущего актера случился сердечный приступ — в 20 лет.

Спустя два года чувства между молодыми людьми разгорелись с небывалой силой. По словам Ливанова, это был даже не роман, а «совсем уж ошеломляющая страсть».

После скорой женитьбы они начали жить вместе, однако в 24 года Ливанов принимает решение уйти в армию, чтобы получить квартиру. После армии у семьи налаживается жизнь, рождается дочь Оля, а супруги перебираются жить в Ростов-на-Дону.

Однако, спустя 11 лет, их рай превратился в ад. Так, 6 августа 1987 года жена и дочь артиста погибли в железнодорожной катастрофе.

По словам актера, в театре сразу же появилось множество женщин, которые стремились занять место умершей супруги, однако самому убитому горем вдовцу хотелось убежать куда-нибудь подальше. Лишь спустя долгое время он смог полюбить другую.

Ирина Бахтура

Новая избранница Ливанова была студенткой из Волгодонска. Они познакомились на гастролях, и спустя несколько месяцев 22-летняя девушка и зрелый актер начали жить вместе.

Вскоре у пары родился сын Андрей и появились материальные блага, однако супруга начала понимать, что любви в отношениях больше нет. По ее словам, она была пустая, мертвая и уставшая от жизни.

Спустя некоторое время, жена начала изменять мужу с другим артистом, и даже не стеснялась рассказывать об этом Игорю, выставляя это за приключения подруг. Разрыв случился после того, как Ливанову поставили серьезный диагноз — проблемы с позвоночником.

Спутница жизни заявила, что ее муж уже «все», а ей нужно как-то жить. Актер понял — 11 лет его просто обманывали, поэтому после громкого и скандального бракоразводного процесса он вычеркнул Ирину из своей жизни.

Однако горе на этом не закончилось. В 2015 году общий сын Игоря и Ирины умер, упав в собственной ванной.

Ольга Ливанова

Со своей нынешней супругой актер познакомился больше 20 лет назад — на мальчишнике в честь своего развода. Актер боялся спугнуть свое счастье, поэтому не торопился бежать в ЗАГС.

Молодая Ольга (разница в возрасте между супругами 25 лет) была смышленой не по годам. Уже в 15 она окончила школу, а в 18 возглавила отдел в финансовой компании.

К счастью, у пары все сложилось наилучшим образом. Супруга родила Игорю двоих сыновей, которым сегодня уже 16 и 8 лет.

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