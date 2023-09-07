«Обворовать Россию»: почему Молдавия не хочет платить за русский газ и чем это грозит

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 28 0

Финансист Юшков: Молдавия может столкнуться с внутренними проблемами из-за неуплаты долга за газ

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; Личный архив Игоря Юшкова; 5-tv.ru

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Власти страны готовы погасить 1% от суммы миллионного долга перед «Газпромом». Компания с этим категорически не согласна.

Позиция Молдавии по вопросу долга за поставки российского газа хамская, так как изначально власти признавали его наличие, а теперь решили полностью от него отказаться. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

«После начала СВО они (власти Молдавии — Прим. ред.) решили, что обворовать Россию — это не зазорно, никто за это не осудит, поэтому решили не снижать сумму долга с помощью аудита, а вообще от него отказаться», — отметил он.

Так, изначально Молдавия пыталась снизить сумму долга через аудит, и соответствующие инстанции уже признали наличие задолженности. В этот момент должны были еще раз проверить, как распоряжался газ между Приднестровьем и Молдавией, а также стоимость активов, которые передавали «Газпрому» в счет погашения части долга.

«Задним числом могут все что угодно написать. Конечно, это неадекватные действия, и „Газпрому“ надо в ответ применять жесткие меры», — заявил Юшков.

Из возможных вариантов финансист предложил, что можно попытаться арестовать любое имущество Молдавии на территории России, либо те суммы, которые будут перечисляться за текущие поставки, считать в счет старого долга, а новый газ не поставлять. Но это чревато тем, что из-за этого в стране могут начаться серьезные проблемы, так как люди останутся без тепла в преддверии похолодания. 

«После первого-второго платежа они перестанут их делать, но занять жесткую позицию надо. Это будет легальный отказ от поставки газа, пока они не вернут долг», — резюмировал эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Газпром» раскритиковал заявления Молдавии о долге за поставки газа.

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