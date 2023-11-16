Путин наградил работников ЦИК: что сказал президент РФ во время встречи?

Высокими госнаградами, в том числе и «За мужество», президент РФ Владимир Путин отметил работников Центризбиркома. На новых территориях в эту осеннюю кампанию они попали под обстрелы и получили ранения. Уже после многие пошли добровольцами на спецоперацию. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин узнал самое важное.

«Госнаграды представителям избиркома Владимир Путин вручает в своей резиденции. И это особая честь. Ведь в Ново-Огарево президент принимает самых почетных гостей. В том числе и лидеров иностранных государств», — напомнил корреспондент Игорь Балдин.

Пока к резиденции подъезжают машины с представителями ЦИКа, в зал проходят представители политического истеблишмента — вот, например, Сергей Кириенко. Встречают гостей по-праздничному, оркестром.

Владимир Путин, обращаясь к членам Центризбиркома, сперва поздравляет их с важной датой.

«Сердечно всех вас поздравляю, всех ваших коллег в регионах поздравляю с 30-летием избирательной системы нашей страны, избирательной системы России. Хотел бы подчеркнуть, что избирательная комиссия, безусловно, — это важнейший избирательный институт. Органы власти в нашей стране избираются гражданами на прямых выборах в условиях высокой конкуренции, поэтому четкая организация выборов, их открытое, честное, законодательно выверенное проведение имеют очень важное, если не сказать определяющее, значение», — поздравил работников ЦИК президент РФ Владимир Путин.

Этой осенью избирательная система России празднует юбилей. ЦИК создан указом президента Бориса Ельцина в 1993 году, незадолго до первых в истории выборов в Госдуму и Совет Федерации. И референдума по Конституции. За эти годы ЦИК провел более 20 кампаний, а технологии шагнули далеко вперед: это и система наблюдения и контроля, автоматического подсчета голосов, и электронное голосование, и дистанционное, что набрало обороты в эпоху пандемии.

«Сейчас действуют более 20 электронных сервисов на порталах „Госуслуг“ и ЦИК. Они обеспечивают качественно новый уровень доступности, прозрачности избирательных процедур и уже воспринимаются не как новация, а как привычный избирательный стандарт России», — подчеркнул президент.

Наша избирательная система — стойкий оловянный солдатик. На каждых выборах на нее оказывают колоссальное давление извне, сочиняют тысячи фейков. Но все безрезультатно.

«Мы и впредь будем делать все необходимое, чтобы исключить любое незаконное вторжение в ход избирательного процесса. Попытки внешнего и внутреннего вмешательства, давления на избирательный процесс будут пресекаться», — пообещал Путин.

Первые выборы в новых российских регионах — настоящее испытание для ЦИК. За время голосования Украина один только Донецк обстреляла более 200 раз.

«ЦИК России и региональные избиркомы всемерно поддерживали эти избирательнее комиссии, помогали создавать необходимую инфраструктуру для проведения выборов. Перечислять все не буду, но круг задач был очень широкий: оборудование, обучение и интеграция в российскую избирательную систему. Послушайте, ну просто обеспечение безопасности самих людей, которые там работают. Важно, что все, кто занимался этими вопросами, решили эти задачи достойно», — отметил российский лидер.

Как и тысячи жителей страны, многие работники Центризбиркома ушли добровольцами на СВО. Впрочем, и те, кто работает в прифронтовой зоне, зачастую рискует не меньше. Поэтому главные награды здесь — это медали «За храбрость».

«Честь великая получать сегодня награду от вас с нашими храбрыми коллегами из Донецкой Народной Республики, которые во время прошедших выборов под обстрелами Волновахи фашиствующими бандеровцами травмы получили, порезы, ушибы. И, несмотря на это, продолжили свою важную миссию — не оставили комиссии», — добавила председатель избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Ежедневно обстрелы были, постоянно. Ребята, мои земляки, выезжали, где-то что-то взрывалось, но тем не менее, мужественно выстояли», — рассказал председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.

Главный показатель работы Центризбиркома — явка на выборах и доверие электората. Оно, как демонстрирует опрос ВЦИОМ, за последние три года выросло почти в полтора раза — хороший подарок к юбилею ЦИК.