Бизнесмен считает, что в изоляторе он чувствует себя лучше, чем на воле.

Лучше, чем на воле — в эксклюзивном письменном интервью из СИЗО «Известиям» фигурант дела о мошенничестве, блогер и бизнесмен Аяз Шабутдинов рассказал о жизни в камере. По его словам, атмосфера сильно отличается от той, к которой он готовился.

«Чувствую себя хорошо, в чем-то даже лучше, чем на воле. Понял, что на воле свободно твое тело. А в СИЗО — свободен твой ум. Ничего не отвлекает — нет телефона, нет соцсетей. Ум на свободе, воспринимаю это как отпуск», — сообщил он.

Блогера арестовали в начале ноября. По версии следствия, предприниматель оказывал некачественные образовательные услуги по цене от 250 тысяч рублей и выше.

Чтобы продать тренинги и вебинары Шабутдинов прибегал к агрессивному маркетингу. Правоохранители предъявили бизнесмену обвинения в совершении восьми эпизодов мошенничества.