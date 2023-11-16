В Петербурге завершается подготовка к Международному культурному форуму

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Международный культурный форум пройдет в Петербурге с 16 по 18 ноября.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Одним из главных событий Международного культурного форума станет гала-концерт. Он пройдет на главной площади Санкт-Петербурга — Дворцовой.

Там сейчас рабочие завершают подготовку сорока-метровой сцены со светодиодными экранами. Посмотреть грандиозный концерт смогут все желающие.

Артисты балета также активно готовятся к выступлению и в Михайловском театре. В частности, зрители смогут увидеть дуэт ведущих исполнителей страны. Совместный номер отрабатывают прима Михайловского театра Анжелина Воронцова и премьер Большого Денис Родькин.

«Где-то полтора года мы не танцевали вместе, поэтому сегодня пришлось немножко так сказать посидеть, покопаться в мелочах. Чтобы это было достойно: в Петербурге публика такая — достаточно разбирающаяся в балете, чтобы не было никаких ошибок», — отметил Денис Родькин.

Кроме того, в дни проведения Культурного форума можно будет в вечернее время бесплатно посетить 39 петербургских музеев. В том числе, и главную экспозицию страны в Эрмитаже.

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