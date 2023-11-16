Ненавистный «фартук»: почему так трудно убрать живот после родов

По какой причине после рождения малыша женщинам сложно вернуть тело в прежнюю форму?

После родов большинство женщин сталкиваются с потерей упругости груди и обвисшим животом. Это объясняется гормональной перестройкой организма во время беременности и перерастяжением опорных структур передней брюшной стенки, рассказала изданию Газета.ру пластический хирург, онколог-маммолог Резеда Мурзаева.

По словам врача, деформированная передняя брюшная стенка в данном случае является кожным мешком с клетчаткой с избыточным содержанием жира. При расхождении прямых мышц живота происходит выпячивание передней брюшной стенки около пупка.

В этом случае контуры живота и после рождения ребенка остаются такими же, как до родов. Как объяснила Мурзаева, усиленные тренировки и даже упражнения с личным фитнес-инструктором неспособны решить проблему.

На сегодняшний день одной из самых популярных пластических операций для возврата прежней формы живота является абдоминопластика. Отмечается, что перед вмешательством при помощи УЗИ устанавливаются размеры мышечно-апоневротического дефекта — диастаза прямых мышц живота.

«Диастаз является проявлением слабой коллагенизации мышечных структур. Во время операции проводится ушивание дефекта апоневроза прямых мышц, восстанавливая каркасную функцию передней брюшной стенки, удаление избыточного кожно-жирового «фартука“», — поделилась специалист.

Хирург добавила, что в ряде случаев можно прибегнуть к пластике грыжевых ворот — при наличии грыжи — сетчатым эндопротезом.

«Идеальной считаю ту операцию, после которой пациентка меняет свой привычный образ жизни, заменяя вредные привычки пищевого поведения на спортивные ритуалы», — подытожила эксперт.

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