«Я плохая мать»: что такое послеродовая депрессия и как с ней справиться

Эксперты выдвигают разные версии причин этого явления, но все сходятся во мнении — молодой матери жизненно необходима помощь и поддержка.

Представьте человека, лежащего на земле с открытым переломом ноги. Он страдает, кричит от боли, но вокруг никто не реагирует. И даже находятся люди, обвиняющие его. Ты сам полез на чердак, сам и помогай себе после падения. Ты же хотел этого — чего теперь жаловаться? А у наших дедов даже обезболивающего не было и ничего, не ныли… Примерно в такой ситуации оказывается женщина с ребенком на руках и послеродовой депрессией. Притом, что этот недуг наблюдается у значительного числа молодых мам. Наблюдается, но не диагностируется, так как подавляющее число этих мам пытаются справиться самостоятельно.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru перинатальный психолог и супервизор Екатерина Савлаева призвала не винить женщину в том, что ей трудно принять новую реальность. Указывая на ошибки, вы не помогаете, а усугубляете проблему. Большинство рожениц переживают перепады настроения в этот период, часть оказывается в депрессии в первый год жизни малыша, некоторые остаются в этом состоянии на второй, третий годы. Представьте, ребенок уже разговаривает, а мать все еще не пережила его появление на свет! Отчасти потому, что быть несчастной в этой роли ей запрещено.

Несмотря на распространенность, послеродовая депрессия повсеместно стигматизируется. Старшее поколение любит сравнивать современных родителей с людьми «советской закалки» или более старшими предками. Сегодня если женщина жалуется, например, в сети, что устала от материнства, в комментариях появляется партия комментариев вроде: «Наши бабушки в поле рожали, а потом с ребенком на груди на всех обед готовили! Раньше подгузников не было, и никто не ныл! По тройне растили и отлично справлялись». А откуда вы, советчики, знаете, как они справлялись? Если человек проглотил свою боль, это не значит, что ее не было. А отсутствие тяжких последствий, возможно, просто везение.

Послеродовая депрессия — не вина женщины

«Идет такое давление общества: хорошая мама должна быть после родов красивой, стройной, и у нее такой чудесный малыш, который вообще не плачет… Посмотрите, в соцсетях что нам транслируют: он не плачет, миленько лежит в люльке, а она стройная-красивая, сразу же накрашенная, идет с ним и пьет капучино. Но это ожидания, а какова же реальность? Роды — это большой кризис, это переход из состояния идентичности беременной женщины, едва ты успеешь к нему привыкнуть, в другие семейные роли, в роль мамы. И это очень непросто», — подчеркивает Екатерина Савлаева.

Беременная женщина — особая категория, к ней относятся как к чуду, о ней заботятся, ей задают много вопросов, просят потрогать живот и так далее. Эйфория беременности, при условии, что все проходило благополучно, заканчивается по возвращении из роддома. Мама должна быть рядом с малышом круглосуточно, ей некогда поесть, поспать, расчесать волосы, иногда даже сходить в туалет. От некоторых при этом требуются еще и чистый дом, горячий ужин к приходу мужа с работы и добрая улыбка, светящаяся счастьем хранительницы очага. Да, есть женщины, для которых счастье выглядит именно так, и они все успевают. Но есть и те, кто не справляется в одиночку. И они не плохие матери.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jörg Lange; 5-tv.ru

Провокаторами послеродовой депрессии могут стать недосып, невозможность удовлетворить собственные потребности, гормональные изменения. В группе риска также женщины с ранее диагностированными психическими расстройствами или пережившие трагедию накануне, жертвы абьюза или репродуктивного насилия, одинокие мамы. Мрачные мысли во время беременности нередко сигнализируют о скором наступлении этого состояния. Но важно знать — послеродовая депрессия может настигнуть абсолютно любую женщину вне зависимости от социального статуса, наличия партнера, особенностей ментального здоровья. С чего же все начинается?

«Когда женщина только родила, очень часто, по-моему, в 80% случаев, бывает бэби-блюз в первые две недели. Это такое состояние плаксивости, перемены настроения. И если спустя две недели состояние не изменилось, если в дальнейшем женщина тоже чувствует себя плохо, она либо часто плачет, либо плачет бесконечно, у нее плохое настроение, то это первый звоночек», — отмечает психолог.

По словам эксперта, вторым сигналом можно считать убежденность мамы в собственной неполноценности — она постоянно твердит, что не справляется с новой ролью, сравнивает себя с другими, более «успешными» родительницами, всерьез жалеет своего ребенка, ведь ему было бы лучше в другой семье. Позже женщина теряет интерес к жизни — любимое кино не трогает, любимая еда будто потеряла вкус. Еще один важный аспект касается сна. Известно, что мама младенца не может позволить себе восьмичасовой отдых ночью, как минимум кормить нужно раз в два-три часа. Глубокий сон в результате вообще недоступен, отдыха почти нет. И тут появляется опасность: если возможность поспать есть, а мама в этот момент глядя в потолок перебирает темные мысли, страхи и тревоги — ей нужна помощь.

Это нормально — обращаться к психиатру за помощью

«Самый большой фактор, после которого нужно незамедлительно обращаться к специалисту, это мысли о повреждении — либо самоповреждении, когда хочется что-то с собой сделать, либо мысль о том, чтобы навредить ребенку… Есть еще послеродовой психоз — это очень опасное состояние, оно нормально купируется, врачи знают, что с ним делать. Главное не оставлять женщину с этим одну… Если речь идет о самоповреждении, повреждении ребенка, суицидальных мыслях и намерениях, это обязательно психиатр», — говорит Савлаева.

Послеродовой психоз в большинстве случаев настигает мам в первые недели после родов. Депрессивное состояние дополняется бредом, параноидальными идеями, галлюцинациями. Женщина может не просто навредить, она способна совершить непоправимое в этот период. Послеродовая депрессия и психозы заставляют матерей накладывать на себя руки и забирать с собой детей. Подобные случаи происходят с пугающей регулярностью, шокируют, возмущают. И только тогда, если женщина осталась жива, ее впервые обследует психиатр. Так быть не должно.

Ходить к «мозгоправу» не стыдно. Человек, который просит помощи у специалистов этой категории — не «псих». Психиатр — точно такой же врач, как и все остальные. Есть заболевание — есть доктор, который его лечит. Если состояние молодой мамы вызывает беспокойство, ей стоит посоветовать клинического психолога. Если она не просто плачет и тревожится, а еще и думает о суициде или признается в желании навредить ребенку в критические моменты, ей нужен психиатр. Усилием воли послеродовая депрессия не лечится, это не капризы. Крайне важно, чтобы окружение не обесценивало ее проблему, а содействовало в поиске решения.

Состояние молодой мамы — это часть ответственности окружения

«Послеродовая депрессия влияет не только на маму. Она влияет на жизнь всей семьи, на привязанность мамы с ребенком. Более того, послеродовая депрессия, когда она есть у мамы, она может возникнуть и у папы. В общем, это такая большая история, которая не проходит изолированно, которая накрывает, словно куполом, всю семью. И что очень важно, помимо обращения к специалистам, это поддержка мамы. Это ключевое», — настаивает эксперт.

Помощь частного психолога или психиатра не всем по карману, это правда. Но существуют и другие способы поддержать себя или близкого человека. Это государственные клиники, фонды, горячие линии, форумы и сообщества людей с похожими проблемами. Если женщине не повезло иметь рядом включенного мужа, родителей, подруг, она может найти «своих» в сети, на детской площадке или в общественной организации. Пробивать лбом депрессию в одиночку — предельно опасное решение. Какой бы волевой ни была дама, в этой битве она может проиграть. Поддержка — ключевой момент, и это часть ответственности окружения. Но даже если речь идет о соло-маме или круглой сироте, в современном обществе ищущий ее находит.

Нужна ли кровь, чтобы стало понятно — человеку плохо? Только кровь — показатель реальной проблемы? Послеродовая депрессия может оказаться куда страшнее открытого перелома, когда жертвой этого «перелома» станет еще и ребенок. Кому тогда будут нужны веские аргументы про счастливых матерей, родивших в поле или у станка? Вместо всех аргументов лучше придите домой к недавно родившей подруге или коллеге, выслушайте, помойте ее посуду, отпустите на пару часов поспать, посоветуйте специалиста, отведите на прием. И скажите ей, что она хорошая мама.

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