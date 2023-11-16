Ряду пациентов в России предложили продлить бесплатное обеспечение лекарствами

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Что известно о новой инициативе?

Фото, видео: www.globallookpress.com / BAO; 5-tv.ru

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Всероссийский союз пациентов предложил дольше обеспечивать бесплатными лекарствами тех, кто перенес инфаркт или инсульт. В направленном Минздраву документе отмечается, что увеличение срока с двух лет до пяти позволит повысить качество профилактики осложнений и, как следствие, снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Как считают авторы инициативы, ряду категорий пациентов важно и вовсе обеспечить пожизненную выдачу препаратов. Речь, к примеру, о диабетиках, перенесших инфаркт, инсульт или операцию на сердце.

Ранее 5-tv.ru писал, что законопроект по назначению БАДов (биологически активных добавок) врачами поможет предотвратить их бесконтрольное употребление населением. Лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев считает, что воздействие от БАДов довольно сильное, но люди не относятся к ним серьезно, так как могут приобретать без рецепта врача.

Так, например, к лекарственным препаратам отношение серьезнее, так как получить их сложнее, да к ним не относятся как к обычной добавке или профилактике.

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