«Встал на очередь на пересадку»: чем был болен найденный мертвым Николай Плявин

Музыканта обнаружили в луже крови в собственной квартире. Что с ним произошло?

Музыкант Николай Плявин, накануне найденный мертвым в собственной квартире, страдал от хронических заболеваний. Как стало известно 5-tv.ru, четыре года назад он перенес инсульт.

Но это еще не все. Помимо проблем с сердцем, Плявин страдал от онкологического заболевания и болезни почек, начавшейся три года назад. Из-за последней мужчине приходилось чуть ли не через день ездить на диализ.

«Даже вроде бы встал на очередь на пересадку почки», — поделился источник.

Российский музыкант, клавишник и ударник Николай Плявин был найден мертвым в съемной квартире в Москве ночью 15 ноября. Причина смерти пока не установлена, но источники 5-tv.ru сообщают, что его нашли в луже крови. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Плявин играл преимущественно в рок-группах, но интервью избегал и о его биографии известно очень мало. Мужчина родился 6 июня 1959-го.

Ранее 5-tv.ru делился подробностями последних дней жизни музыканта Николая Плявина.