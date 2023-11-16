Лучи Победы: утверждена эмблема 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады
В Петербурге утвердили эмблему 80-летия освобождения Ленинграда от блокады
Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru
Она должна стать ярким напоминанием о подвиге, который совершили советские воины.
Сегодня в Петербурге показали эмблему 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И вот — первые фотографии.
Основным символом композиции стали пересекающиеся лучи прожекторов, которые так часто появлялись в небе блокадного Ленинграда. Они словно подсвечивают цифру 80.
Эмблема выполнена в красно-белых цветах. Она должна стать ярким напоминанием о подвиге, который совершили советские воины.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Ленинградской области захоронили останки четырех бойцов времен Великой Отечественной войны. На торжественную церемонию и открытие новых мемориальных досок приехали родственники погибших солдат, в том числе из других регионов.
Имена преданных земле пополнили список из полутора тысяч, выбитых на мемориальной плите у железнодорожной станции «Теплобетонная».
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